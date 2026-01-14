Задължителни цифрови лични карти: Какво реши британското правителство

Задължителни дигитални лични карти - това е една породила много полемика идея, която беше представена първоначално от кабинета на Обединеното кралство като начин за контрол на имиграцията. Предвиждаше се всички пълнолетни лица, които работят законно във Великобритания, да получат цифрови лични карти до 2029 година. Сега обаче британското правителство отхвърля тези планове, предаде Асошиейтед прес.

Длъжностни лица са потвърдили днес, че британските граждани и жителите на страната няма да бъдат задължени да представят цифрова лична карта, за да получат работа, като това е отказване от ключов елемент от правителствената политика, обявена през септември.

Правителството заяви, че плановете за цифровите лични карти ще бъдат „дефинирани след пълна обществена консултация, която ще започне скоро“.

Премиерът Киър Стармър беше заявил през септември: „Няма да можете да работите в Обединеното кралство, ако нямате дигитална лична карта. Толкова е просто“. Идеята бе това да помогне за намаляване на нелегалната имиграция, като затрудни работата на хората в сивата икономика. Според Стармър дигиталните карти ще улеснят освен това достъпа на хората до здравеопазване, социални помощи, грижи за деца и други публични услуги.

Но Стармър се сблъска с незабавна негативна обществена реакция. Защитниците на гражданските права твърдят, че въвеждането на такива документи ще наруши личната свобода и ще изложи на риск личната информация на хората.

Бившият премиер Тони Блеър се опита да въведе биометрични лични карти преди две десетилетия като начин за борба с тероризма и измамите, но се отказа след силна опозиция от страна на обществеността и парламента.

