Швейцария и Австрия уплашени: Неутралитетът вече не ни пази

Неутралитетът има смисъл само тогава, когато е защитен с оръжие. Това каза доскорошният началник на швейцарската армия генерал Томас Зюсли преди дни в интервю за централното издание „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). Изказването разбуни духовете в Швейцария и привлече сериозно световно внимание заради поставянето под въпрос на един от най-сакралните за швейцарската държавност елементи - неутралитетът.

Неуталитетът има смисъл само, когато страната е добре въоръжена

Зюсли предупреди сънародниците си да не си мислят, че неутралитетът автоматично ще предпази Швейцария от заплахи. Това по думите му е невярно схващане и се доказва от световната история, в която има редица примери на неутрални страни, които са били невъоръжени и пак са били вкарани във война. Неутралитетът има смисъл само тогава, когато е въоръжен, тоест може да бъде защитен с оръжие, подчерта генералът.

Четири години след руската инвазия в Украйна нито един швейцарски политик не е показал желание за укрепване на отбраната, посочи генералът. „Не съм забелязал някой в страната да се е трогнал особено“, каза той. „Тежко е да знаеш, че при извънредна ситуация пълно бойно снаряжение ще може да бъде осигурено само за една трета от войниците“, добави той.

От 200 години в Швейцария не са се водили войни и всички мислят, че така ще е вечно

„Обществото и политиците не бива да си мислят, че армията е боеспособна, когато не е“, предупреди генералът, който на 1 януари се оттегли, за да отстъпи място на своя наследник.

Защо никой не обърна внимание на въпроса в Швейцария след руското нападение срещу Украйна? Зюсли посочи три причини.

Първата е най-баналната и тя е, че на швейцарска земя не са водени войни от близо 200 години – от Зондербундската война (гражданската война между либерали и консерватори) през 1847 г. „Оттогава, за щастие, нямаме колективен спомен за войни, за разлика от страни като Полша и Естония например“, каза той.

Второ, на мнозина войната в Украйна им се струва като нещо далечно. „А фактически между нас и Украйна има само две държави – Австрия и Унгария“, предупреди Зюсли.

Трето, настанило се е измамното усещане, че неутралитетът автоматично те пази. „Швейцария не може да се пази сама. Затова трябва да си сътрудничим с другите армии и да изградим оперативна съвместимост с тях, тоест да действаме заедно“, подчертана генералът.

Швейцария не може да се опази сама

Ако Швейцария започне да отделя 1% от брутния вътрешен продукт за отбрана чак от 2032 – 2035 г., то тя ще може да се пази сама едва от 2050 г. Но това е твърде дълъг период от време, добавя Зюсли.

Австрия е на същото дередже

В съседна Австрия напоследък също имаше опити да бъдат предизвикани дебати по темата, а тон за тях даде външният министър и председател на либералната партия НЕОС Беате Майнъл-Райзингер.

Австрия предприе някои стъпки за промяна в дългогодишната си политика още през 2024 г., когато прие обновена стратегия за национална сигурност, в която бе предвидено Австрия да се откаже от зависимостта си от руския газ, за разлика от предишния вариант на документа, в който Русия беше определена като „значим партньор“. Но през лятото на миналата година тон за посягане на светая светих на австрийската конституция – така наречения вечен неутралитет – даде именно Майнъл-Райзингер, отбелязва германското издание „Зюддойче цайтунг“.

Според действащата конституция на Австрия от 1955 г., тя няма право да влиза във военни съюзи и да се обединява с Германия. Австрия се съгласява да възприеме тази политика след Втората световна война, за да не бъде разделена като Германия.

В обществото има почти железен консенсус – две трети от запитаните – че неутралитетът трябва да остане в оригиналната си форма и не бива да бъде пипан под никакъв предлог.

Именно затова бе удивително, когато след встъпването си в длъжност Майнъл-Райзингер избра първото ѝ задгранично посещение да бъде в Украйна, а не в Швейцария, каквато е традицията в Австрия заради традиционния неутралитет на съседната алпийска република. Но преди нея пръв още бившият канцлер Волфганг Шусел през 2001 г. предупреди, че Австрия трябва да се откаже от „старите шаблони, които не отговарят на новите реалности през XXI в.“

Думата НАТО все още не смеят да произнесат, но първи стъпки са налице

„Неутралитетът не пази и не може да бъде концепция за сигурност“, отбеляза Майнъл-Райзингер пред „Зюддойче цайтунг“. Въпреки това тя все още не се осмелява да произнесе думата „НАТО“, но все пак посочва, че „за жалост, страната ни (Австрия) е обект на хибридни атаки и шпионаж“.

По думите на министъра Австрия все пак предприема някои стъпки за гарантиране на отбраната си, като вложи повече средства в нея и се включи в подетата от Германия инициатива „Небесен щит“ (Sky Shield) за изграждане на единна многослойна европейска противовъздушна отбрана.

"Ще трябва отново да освобождаваме Виена"

Миналия месец известният рупор на Кремъл Владимир Соловьов заплаши няколко европейски града с „нахлуване“, сред тях Виена, Берлин и Париж. „Ще трябва отново да освобождаваме Виена“, цитира го австрийското издание „Клайне цайтунг“. „Но може пък австрийците да размислят.“

„Ще трябва отново да разрушим Берлин и да влезем в този забравен от Бога град. Ще трябва отново да влезем и в Париж. Ще трябва отново да освобождаваме и Виена“, заплаши Соловьов и добави, че страната му не иска да го прави, „но ще действа, ако бъде принудена“, правейки препратка към тезата на Путин, че Русия е била принудена да влезе в Украйна.

В края на август бившият руски президент Дмитрий Медведев също заплаши Австрия. По думите му евентуален отказ от неутралитета ще наложи тя да бъде включена в стратегическите планове за действие на руските военни.

„Вече бяха взети ответни мерки по отношение на заплахата за сигурността ни от влизането на Хелзинки и Стокхолм в НАТО. За Австрия също никой не смята да прави изключение“, написа Медведев в авторска статия за колонката си за руския телевизионен канал RT.