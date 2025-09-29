ЕС потвърди: Възстановява санкциите срещу Иран

Европейският съюз (ЕС) потвърди, че възстановява обширни санкции срещу Иран заради ядрената му програма, след като ООН през уикенда възстанови своите мерки.

Организацията на обединените нации предприе този ход, след като западните сили задействаха т.нар. механизъм “snapback“ от споразумението от 2015 г.

Санкциите, въведени от 27-те държави членки, включват мерките на ООН, забраняващи всякакви действия, свързани с дейностите на Техеран в тази област.

Те обаче обхващат и по-широки финансови ограничения, сред които замразяване на активите на Централната банка на Иран.

Техеран осъди възстановяването на санкциите като „неоправдано“.

Въпреки новите ограничения западните лидери подчертаха, че каналите за диалог остават отворени.

„Възстановяването на санкциите не бива да означава край на дипломацията“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

