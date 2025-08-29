Войната в Украйна:

Спешно напуснете Иран: Германия с призив към гражданите си

29 август 2025, 15:21 часа 565 прочитания 0 коментара
Германия отправи спешен призив към своите граждани незабавно да напуснат Иран и да се въздържат от пътувания до страната, позовавайки се на риск от ответни действия на Техеран заради ролята на Берлин в активирането на нови санкции на ООН по иранската ядрена програма, съобщи IranWire.

Предупреждението беше публикувано часове след като Германия, Великобритания и Франция започнаха 30-дневна процедура за повторно въвеждане на международните санкции, отменени след ядреното споразумение.

„Тъй като представители на иранското правителство нееднократно заплашиха с последствия в този случай, не може да се изключи германски интереси и граждани да бъдат засегнати от ответни мерки в Иран“, заяви германското външно министерство в официална позиция на сайта си.

Министерството предупреди още, че германското посолство в Техеран може да предоставя само ограничена консулска помощ, което подчертава влошената сигурност за германските граждани в страната.

Съгласно предприетия от трите европейски държави ход се задейства т.нар. механизъм „snapback“, който може да възстанови международните санкции, отменени с ядреното споразумение.

