ЕС с нов и рекорден транш към Украйна: 25 милиарда евро само за 2025 г.

Само за 2025 г. Европейският съюз (ЕС) ще предостави най-голямата подкрепа за Украйна досега 25 милиарда евро. Това стана ясно от думите на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, предава репортер на Actualno.com на място. С този транш общо ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война от февруари 2022 г. досега.

"Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден", коментира Калас по време на старта на есенната пленарна сесия на ЕП. По думите й целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80%, като очакванията са да бъде изпълнена на 100% до октомври. "Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията", каза още Калас и припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

Има ли ефект?

"Международните санкции вече лишиха Русия от средства за водене на войната в размер на поне 450 милиарда долара, включително 154 милиарда долара приходи от петрол. Европа беше един от най-големите пазари за руска енергия, но вече не е така. Да се ​​надяваме, че до 2027 г. изобщо няма да внасяме руски газ", обясни Калас и подчерта, че по-големият натиск върху Русия означава повече санкции и продължаваща работа за справяне със заобикалянето на мерките.

"Нашето послание към Русия е просто. Войната не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и седнете на масата за преговори с Украйна", отбеляза Калас. "Когато това се случи, на Русия не трябва да се позволява да се превъоръжи и да атакува отново. Били сме там и преди. И Путин не е крил, че Украйна е само началото". Тя допълни, че ЕС вече е обучил близо 80 000 украински войници, тъй като "най-силната гаранция за сигурност е силна украинска армия".

"ЕС ще продължи да подкрепя вътрешната сигурност и устойчивост в Украйна чрез нашата гражданска мисия. Вече подкрепихме украинските полицейски сили и помогнахме за укрепване на върховенството на закона в страната", посочи Калас, цитирана и от БТА. "Ще продължим да укрепваме украинската отбранителна промишленост, включително да помагаме на Украйна да произвежда повече военна техника в Европейския съюз".

Според нея присъединяването на Украйна към Европейския съюз е нещо, което дава надежда на украинския народ, възможността да живее свободно и да просперира отново.

"Време е да започнем преговори по клъстер едно. Войната ще свърши и когато това стане, Украйна ще се възстанови и Русия ще плати за щетите, които е причинила", каза още Калас. "Русия не сломи решимостта на Украйна и не трябва да сломява нашата. За тези, които се съмняват, не го правете. Сигурността на Украйна е европейска сигурност и докато Русия води незаконната си война, ние трябва да продължим да се борим".

