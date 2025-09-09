Войната в Украйна:

ЕС с нов и рекорден транш към Украйна: 25 милиарда евро само за 2025 г.

09 септември 2025, 12:58 часа 356 прочитания 0 коментара
ЕС с нов и рекорден транш към Украйна: 25 милиарда евро само за 2025 г.

Само за 2025 г. Европейският съюз (ЕС) ще предостави най-голямата подкрепа за Украйна досега 25 милиарда евро. Това стана ясно от думите на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, предава репортер на Actualno.com на място. С този транш общо ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война от февруари 2022 г. досега.

"Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден", коментира Калас по време на старта на есенната пленарна сесия на ЕП. По думите й целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80%, като очакванията са да бъде изпълнена на 100% до октомври. "Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията", каза още Калас и припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

Още: Мерц: Путин няма да приключи с превземането на Украйна, това ще бъде само началото

Има ли ефект?

"Международните санкции вече лишиха Русия от средства за водене на войната в размер на поне 450 милиарда долара, включително 154 милиарда долара приходи от петрол. Европа беше един от най-големите пазари за руска енергия, но вече не е така. Да се ​​надяваме, че до 2027 г. изобщо няма да внасяме руски газ", обясни Калас и подчерта, че по-големият натиск върху Русия означава повече санкции и продължаваща работа за справяне със заобикалянето на мерките.

"Нашето послание към Русия е просто. Войната не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и седнете на масата за преговори с Украйна", отбеляза Калас. "Когато това се случи, на Русия не трябва да се позволява да се превъоръжи и да атакува отново. Били сме там и преди. И Путин не е крил, че Украйна е само началото". Тя допълни, че ЕС вече е обучил близо 80 000 украински войници, тъй като "най-силната гаранция за сигурност е силна украинска армия".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Още: Росен Желязков: България няма да изпраща войски в Украйна (ВИДЕО)

"ЕС ще продължи да подкрепя вътрешната сигурност и устойчивост в Украйна чрез нашата гражданска мисия. Вече подкрепихме украинските полицейски сили и помогнахме за укрепване на върховенството на закона в страната", посочи Калас, цитирана и от БТА. "Ще продължим да укрепваме украинската отбранителна промишленост, включително да помагаме на Украйна да произвежда повече военна техника в Европейския съюз". 

Според нея присъединяването на Украйна към Европейския съюз е нещо, което дава надежда на украинския народ, възможността да живее свободно и да просперира отново.

"Време е да започнем преговори по клъстер едно. Войната ще свърши и когато това стане, Украйна ще се възстанови и Русия ще плати за щетите, които е причинила", каза още Калас. "Русия не сломи решимостта на Украйна и не трябва да сломява нашата. За тези, които се съмняват, не го правете. Сигурността на Украйна е европейска сигурност и докато Русия води незаконната си война, ние трябва да продължим да се борим".

Още: Зеленски подписа: Украйна прави "Град на отбраната"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ЕП военна помощ Кая Калас война Украйна оръжие Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес