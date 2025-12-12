Избират новия ад хок прокурор

Днес се очаква да бъде избран новият ад хок прокурор, който ще има право да разследва главния прокурор и заместниците му. Избирането ще стане чрез Единната информационна система на съдилищата на случаен принцип. Ще се избира измежду съдиите одобрени от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС. Мандатът на прокурора е две години.

На 7 юли съдия Даниела Талева от Софийския градски съд (СГС) бе избрана на този пост. Тя напусна този пост в началото на този месец - на 7 декември.

Талева бе първият специален прокурор, чиято работа бе да разследва сигналите срещу главния прокурор и заместниците му.

11 съдии са изразили желание да станат ад хок прокурор – това са Георги Ушев и Маргаритка Шербанова от Софийски апелативен съд, съдиите от СГС Мирослава Тодорова, Петя Крънчева, Даниела Борисова, Антон Урумов, Тони Гетов и Вилислава Ангелова, както и колегите им от ОС-Варна Деян Денев, Асен Попов и Петър Петров.

От Върховния касационен съд съобщиха, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора на новия ад хок прокурор.