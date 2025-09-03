Зеленски подписа: Украйна прави "Град на отбраната"

Украинският президент Володимир Зеленски подписа пакет от закони, предвиждащи създаването на специален правен режим за военнопромишления комплекс - "Град на отбраната". Това съобщи инициаторът на законите - председателят на данъчната комисия на Върховната рада (украинския парламент) Данило Гетманцев. Министърът на отбраната Денис Шмигал потвърди новината. На 21 август депутатите гласуваха за два документа, свързани с подкрепата за предприятия от военнопромишления комплекс.

"Законопроектите за "Град на отбраната" вече са подписани от президента на Украйна! Благодаря на всички, които подкрепиха и участваха в разработването им. Следващото е реализацията на проекта", каза Данило Гетманцев. "Украинската отбранителна промишленост има голямо бъдеще. Убеден съм в това", допълни той.

Още: Зеленски: Русия струпва нови войски в някои участъци на фронта (ВИДЕО)

Какво е "Град на отбраната?"

"Град на отбраната" е специален правен режим, който предоставя редица предимства за производителите на оръжия и военно оборудване:

освобождаване от данък върху доходите (п ри условие на реинвестиране );

); освобождаване от данък върху земята и недвижимите имоти ( ако се използват за производство );

); освобождаване от екологичен данък;

опростяване на митническите процедури;

опростен режим за международния трансфер на продукти за отбрана;

характеристиките на преместването и прилагането на мерки за повишаване на защитата на производствените съоръжения се подкрепят от държавата.

Снимка: president.gov.ua

Данъчните облекчения за "Град на отбраната" ще са до 2036 г. или до присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Производителите от отбранителната промишленост, които са от стратегическо значение за отбранителната способност на държавата и отговарят на изискванията за прозрачност, ще могат да се присъединят открито към "Град на отбраната", разясни Денис Шмигал в канала си в Telegram.

Още: NYT: Украйна гради своя възпираща сила, по-мощна от гаранциите за сигурност

"Създаваме още по-благоприятни условия за украинските оръжейници. Действаме бързо и насърчаваме нашите производители да правят същото. Нашите оръжия са нашата умна сила", добави бившият премиер на Украйна и настоящ ръководител на отбранителното ведомство.

През 2021 г. Върховната рада въведе подобен специален правен режим - Diia.City - за IT компаниите в Украйна. Той предвижда ниски данъчни ставки и алтернативен модел на наемане на работа.

Още: НАТО събра 2 млрд. долара за оръжия за Украйна от САЩ, малка страна дава голям принос (ВИДЕО)