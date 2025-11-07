ЕС удари по руснаците и им ограничи свободното придвижване

Европейският съюз вече няма да издава многократни шенгенски визи на руски граждани. Това е най-новата мярка на блока за увеличаване на натиска върху Москва във връзка с продължаващата от почти четири години война в Украйна. Това означава, че отсега нататък руските граждани ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато планират да пътуват до ЕС, става ясно от изявление на Брюксел.

Причината: да се ограничат руските саботажи

Решението е взето, за да се даде възможност на ЕС да провежда „внимателен и чест преглед на кандидатите, за да се намали всеки потенциален риск за сигурността“, аргументират се от Европейската комисия

Заместник-председателят на ЕК Хена Виркунен заяви, че тази мярка се основава на предишни стъпки и има за цел да ограничи руските „саботажи, дезинформация и набези с дронове“.

Руските наблюдатели атакуваха с критики - според тях това ще засегне обикновените граждани, които нямат връзки с диктатора Владимир Путин.

ЕС за първи път суспендира споразумението си за улесняване на издаването на визи с Русия през 2022 г. след пълномащабната инвазия в Украйна, което направи по-трудно и по-скъпо за руснаците да получат документи за пътуване.

Сега заявленията за визи, подадени от руснаци, ще бъдат подложени на „засилена проверка“ и „повишено ниво на контрол“, заяви европейският комисар по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер.

Изключения

Изключения ще се прилагат само в ограничени хуманитарни случаи - например за независими журналисти, дисиденти и защитници на правата на човека.

Снимка: iStock

Руснаците, които притежават и гражданство на държава членка на ЕС, няма да бъдат засегнати.

„Пътуването и свободното придвижване в рамките на ЕС е привилегия, а не даденост“, заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Все повече руснаци получават шенгенски визи

Според Европейската комисия руските граждани са получили около 552 000 шенгенски визи през 2025 г., което е с близо 100 000 повече от миналата година, но далеч под 4-те милиона, издадени през 2019 г. Повечето визи са издадени от Италия, Франция и Испания, докато балтийските държави са наложили почти пълна забрана за влизане на руснаци.

Европейската комисия планира да публикува през декември нова стратегия, в която ще очертае как визовата политика може да служи като геополитически инструмент за противодействие на руското влияние и за укрепване на външната сигурност на ЕС.

"Европа явно няма нужда от платежоспособни туристи, когато има мигранти и укриващи се от военна служба от Украйна", заяви в отговор говорителката на руското външно министерство Мария Захарова пред държавната информационна агенция ТАСС, цитирана от The Moscow Times.

