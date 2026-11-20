Европейският съюз заплаши да провали споразумението на британския премиер Анди Бърнам за "рестартиране" на отношенията след Брекзит, ако той не изпълни исканията на блока относно таксите за обучение.

The Telegraph съобщи, че Бърнам е готов „значително да намали“ сумата, която европейските студенти във Великобритания плащат, като Обединеното кралство предлага таксите да бъдат свалени до около 12 000 паунда годишно.

Група държави от ЕС обаче заявиха, че това предложение е недостатъчно, настоявайки за „равно третиране“ – което означава европейските студенти да плащат такси в размер на 9970 паунда, каквито плащат и местните студенти.

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Казусът

Отделни преговори между представители на Великобритания и ЕС продължиха до късно през нощта преди срещата на върха в петък по споразумение между Бърнам и лидерите на ЕС Антонио Коста и Урсула фон дер Лайен.

Според изданието Бърнам е готов на отстъпка в таксите до около 12 000 паунда годишно. Държави от ЕС обаче настояват за по-голямо, реципрочно намаление.

„Мога да потвърдя, че все още не сме постигнали споразумение за таксите за обучение, че си дадохме 6 месеца, за да постигнем това споразумение, и че предвиждаме да можем да подпишем няколкото споразумения едновременно“, заяви високопоставен служител на ЕС.

Източник: Getty Images

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Защитавайки решението, служителят добави: „Ние не вземаме никого за заложник тук и, разбира се, тези преговори се движат паралелно и има баланс.“

По време на късните нощни разговори в навечерието на срещата на върха в Брюксел, страните от ЕС поискаха сключването на споразумения за намаляване на бюрокрацията в търговията с храни, напитки и емисии, както и схема за мобилност на младежите.

Брюксел очаква в крайна сметка Бърнам да се съгласи с условията му.

Британски представители вече са намекнали, че ще се съгласят да намалят таксите за обучение за европейски студенти, ако блокът отвори схемата си „Произведено в Европа“ за британските предприятия.

Блокът очаква сделка за таксите за обучение да бъде сключена в рамките на 6 месеца, преди да се подпише останалата част от споразумението за "рестартиране" Бърнам.

На брифинг в Брюксел служители на ЕС и Европейската комисия бяха попитани дали е необходимо да се постигне споразумение за таксите за обучение, преди да може да се продължи с останалата част от споразумението. „Мисля, че това е важен елемент, за да може всичко да продължи“, заявиха те.