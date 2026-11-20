Легендата на Аржентина и безспорно един от най-добрите футболисти за всички времена Лионел Меси се отказа от това да представлява националния отбор на родината си на представително ниво. Това остави голям въпрос - кой ще носи емблематичния №10 за Аржентина? Много имена на звезди от голям калибър се спрягат за легендарната фланелка, но един млад талант сякаш има предимство пред другите. Нико Пас от Комо играе на подобна позиция на тази на Лео Меси, а самата майка на легендата Селия Кучитини му е казала, че именно той ще бъде наследник на сина ѝ.

Майката на Меси определи Нико Пас за наследник на легендата

В интервю за аржентинското радио "La Red" чичото на Нико Пас Фабиан разказа трогателната история. Случката се разиграла след последния мач на Лео Меси за Аржентина. Той се проведе на 6 октомври, а "гаучосите" победиха Бенин с 3:0, като Меси даде 2 асистенции за първите 2 гола и вкара третия сам от дузпа. След края на срещата, Нико Пас видял Селия Кучитини да плаче близо до съблекалнята. Младият халф отишъл да я поздрави, тъй като двамата се познават. А тя му казала: "Ти ще бъдеш наследника на сина ми".

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Нико Пас: "Не мисля за това"

Според разказа на Фабиан Пас, 22-годишният Нико бил шокиран след думите на Селия Кучитини и му казал, че "не може да повярва какво се е случило". Самият Нико Пас отговори на въпрос дали иска да наследи великия №10 на Лео Меси в Аржентина след победата над Коста Рика със 7:0 в последния мач на "гаучосите" : "Не мисля за това. Искам да се наслаждавам на такива дни, да се забавлявам на терена и да продължавам да правя това, което обичам най-много - да играя футбол и да представям Аржентина".

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