Едно много важно интервю на Борис Немцов от 2014 г., което обяснява изключително добре целите, които Владимир Путин си постави с Украйна. По времето, когато това интервю се състоя, Путин вече бе започнал операцията си в Донбас и преследваше далеч по-големи цели. Но главната, основната цел, която стоеше и все още стои зад всичко това, е съвсем прозаична - да се закрепи доживотно на власт в Русия, да си гарантира тази вечна власт поне докато диша. Защо? Защото Путин вече бе извършил престъпления и това бе единственият начин да му се размине, става ясно от думите на Немцов.

Интервюто припомни в профила си във Фейсбук общественикът Емил Джасим.

Привеждаме по-долу пълния текст:

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"Не искам да загиват хора. Не искам да загиват руснаци, не искам да загиват украинци. Не искам да има бежанци, чийто брой вече се доближава до един милион и всъщност те вече не са само в Ростов, Кубан, но вече са и в Ярославска област, и в Москва. Войната на Путин срещу Украйна е истинско престъпление. И искам веднага да кажа, че това не е война на Русия и Украйна - аз съм против такова определение. Това е войната на Путин. Абсолютно цинична, лъжлива, кървава и братоубийствена - това е войната на Путин срещу братския украински народ.

Защо той воюва? Това е доста ясно. Всички действия, които той върши както в страната, така и извън пределите й, са насочени към осъществяването на главната му цел - да задържи властта на всякаква цена до края на живота си. Защото е извършил престъпления, изпращайки там редовни части. Той нямаше право да прави това, защото нямаше санкции, приети от Съвета на федерацията - вие знаете, че през юни Съветът на федерацията отмени правото на Путин да изпраща войска в чужбина, включително в Украйна. Затова това е престъпление, което няма срок на давност.

Второто нещо, което трябва да се разбере, е, че той си отмъщава на Украйна за антикриминалната ревоюция, която се случи там от ноември до февруари (Немцов говори за Евромайдана или Революцията на достойнството в Украйна, продължила от ноември 2013 г. до февруари 2014 г., когато президентът Виктор Янукович бе свален от власт. Революцията бе насочена и срещу олигархично-криминалния модел на управление по това време - бел. ред.). Резултатът от тази антикриминална революция, когато народът излезе на улицата, бе свалянето на президента крадец. И Путин отмъщава на украинците, за да докаже на руснаците, че такова сваляне на провалил се корумпиран диктатор или дори не на диктатор, все едно, а на един омръзнал на хората корумпиран управник, на един дотегнал им корупционер, е абсолютно неприемливо.

Още една причина защо той воюва с Украйна, е огромната заплаха, която той вижда в европейския избор на Украйна. Това е заплаха за путинизма, за неговата власт, защото европейският избор означава демокрация, преки избори, възможността властта да се сменя, върховенство на закона и всичко останало. Всичко това противоречи на курса към еднолична власт, на полицейщината, безправието, произвола и корупцията. Затова успехът на Украйна по европейския път би бил, разбира се, катастрофа за Путин и шанс за свободна Русия да повтори този път. Разбира се, това е престъпление, смъртта на хората е престъпление. И разбира се, да постигнеш това да направиш от един братски народ враг - за това трябва много усърдие.

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Всичко, което Путин можеше да направи, за да превърне Украйна във враг, Путин го направи. Всичко, което можеше да направи, за да тласне Украйна към НАТО, Путин вече го направи. Всичко, което можеше да направи, за да гарантира, че Украйна никога няма да влезе в Митническия съюз, Путин вече го направи. И разбира се, всички цели, които той самият си постави - извънблоковият статус, влизането в Митническия съюз, добросъседските отношения - всички те са напълно провалени от неговата собствена политика.

Разчленението му е нужно, защото той иска да създаде марионетна държава, която той нарича Новорусия. Плацдармът сега обхваща Луганск и Донецк. По-нататък, втората му задача ще бъде да се опита да проникне в Крим - затова се готви щурм към Мариупол. Също така са му нужни Херсон и Запорожие, където, според мен, ще срещнат големи проблеми. Но сега има временно примирие, постигнато в резултат на т.нар. преговори - то е необходимо както на Порошенко, така и на Путин, за да се закрепят там неговите войски."

Припомняме, че Борис Немцов бе застрелян на 27 февруари 2015 г. в самия център на Москва, на около 200 метра от стените на Кремъл.