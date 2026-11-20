Карлос Насар продължава да пише история в българския спорт. Олимпийският шампион не просто спечели четвъртата си световна титла във вдигането на тежести, но и постигна нещо, което България не беше правила от 24 години. Благодарение единствено на неговото представяне страната ни се завърна в топ 3 на класирането по медали на световно първенство за първи път от 2002 година насам, показа справка на Actualno.com.

Карлос Насар изстреля България сред трите най-добри държави в света

На Световното първенство в Нинбо, Китай, Насар триумфира в категория до 95 килограма, като спечели златните медали и в трите дисциплини – изхвърляне, изтласкване и двубой. Българинът постави и три световни рекорда с резултатите си от 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя.

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Именно тези три златни отличия се оказаха достатъчни, за да наредят България на трето място в крайното класиране по всички медали, заедно с Узбекистан. Пред нашата страна останаха единствено Северна Корея и домакинът Китай. Любопитното е, че Насар постигна всичко това сам, без нито един друг български състезател да спечели медал от шампионата.

България чакаше подобно класиране от 2002 година

Историческата справка показва, че за последно България е попадала сред първите три държави в медалните класации на Световното първенство през 2002 година във Варшава, Полша. Тогава родните щангисти завършват втори по отличия в двубоя с 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала. В общото класиране, включващо и отделните движения, България заема третата позиция с внушителните 21 отличия – 4 златни, 8 сребърни и 9 бронзови.

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