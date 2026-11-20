Най-малко петима ранени в Харков след руска атака по болница през нощта, три жертви и над 11 пострадали в Киев, още поне две жертви в западния град Лвов, загинали и ранени в още редица региони на Украйна - това е резултатът от мащабното комбинирано нападение на руските сили с дронове и ракети, включително балистични, през нощта на 19 срещу 20 ноември.

В Киев основна цел бяха мостовете над река Днепър, но са поразени и други ключови съоръжения, като има проблеми с водоснабдяването в столицата: Русия повреди мостове в Киев - иска ѝ се да ги разруши, но пак не успя (ВИДЕО, СНИМКИ).

Щетите в Харков и Лвов

В район Шевченковски в Харков петима души бяха ранени в резултат на удари по територията на медицинско заведение. "Повредени бяха и рамките на прозорците на сградата. На паркинг на друг адрес пламна кола. Повредени бяха прозорците на многоетажна жилищна сграда и няколко автомобила. В район Лозовски: административна сграда в град Златопол изгоря в резултат на вражески обстрел, а гараж в село Беляевка също изгоря. Общо петима души бяха ранени в района“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

„Двама души загинаха по време на вражеска атака на жп гара Скнилов (в западните покрайнини на Лвов – бел. ред.). Най-малко още четирима бяха ранени“, заяви Максим Козицки - ръководител на областната администрация в западния регион. По-късно той уточни, че седем души са били ранени при атаката срещу билетните гишета на гарата. Добави също, че 48-годишен мъж е бил ранен при руска атака в село в Золочивския район, като са били повредени три жилищни сгради и една кола. Освен това е било повредено електроенергийно съоръжение в Стрийския район.

Руското министерство на отбраната заяви, че в Лвов е бил ударен самолетният завод „ЛДАРЗ“, който произвежда ракети FP-9, крилати ракети FP-5 „Фламинго“ и дронове с голям и среден обсег. Портата на завода се намира в близост до гара „Скнилов“.

Руското министерство на отбраната твърди също, че руските сили са ударили електроподстанция PS-750 „Западнукраинская“ в село Ходорив. „Укренерго“ съобщи по-рано за налагането на аварийни прекъсвания на тока в три западноукраински региона - Лвов, Закарпатието и Ивано-Франковск, вследствие на руските атаки. Регионалното полицейско управление в Лвов потвърди нападение срещу обект от енергийната инфраструктура.

В Ивано-Франковска област руското военно ведомство твърди, че има нанесен удар по ТЕЦ „Бурщинска“ в село Бурщин, която произвежда ток, включително за осигуряване на функционирането на предприятия от военнопромишления комплекс на Украйна и военни обекти на Въоръжените сили на Украйна.

Заради атаките по западните региони спешна ситуация имаше и в Полша: Взрив в Полша и евакуация на диспечерската кула на летището, откъдето минава оръжие за Украйна (ВИДЕО).

Атаките в Киевска, Днепропетровска и други области

Освен жертвите и ранените в Киев, двама души са били ранени при масивна комбинирана атака на руските въоръжени сили в район Буча, Киевска област, твърди ръководителят на администрацията Тимур Ткаченко. „Мъж и жена с наранявания и остри стресови реакции бяха откарани в болница, животът им не е в опасност. В района беше повредена и една частна къща. В Броварския район атаката нанесе щети на две офис сгради, една частна къща и една кола. Службите за спешна помощ работят на всички места, а последствията от атаката се документират и се предприемат мерки за тяхното отстраняване“, обясни официалният представител.

В Кривой Риг, област Днепропетровск, който е родният град на президента Володимир Зеленски, в резултат на удари от руските въоръжени сили котелни, помпени станции и болници са останали без ток, а инфраструктурата е била повредена. „Снощи врагът предприе масивна атака срещу Кривой Рог, използвайки безпилотни летателни апарати. За щастие, нямаше жертви. Ударите доведоха до значителни щети по инфраструктурата, включително по бензиностанциите. Беше прекъснато електрозахранването в няколко котелни, помпени станции на водоснабдителната компания и болници, които са преминали на генератори. Електрозахранването беше прекъснато и при значителен брой абонати, както и в няколко тракционни подстанции на градската мрежа за електротранспорт в северната част на града. Тролейбусни линии 18, 15, 16 и 10 са извън експлоатация. Тролейбусите продължават да се движат до площад „Колцевая“ (Толстой). Всички необходими служби, включително екипи на комуналните услуги, електротехници и специалисти по отопление, са мобилизирани за справяне с последствията. Прави се всичко възможно за стабилизиране на ситуацията“, заяви Александър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог.

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Един човек е ранен в резултат на руска атака в Николаевска област на Украйна. Петима са пострадали в Днепропетровска област при атака с дронове, като има повредени апартаменти, коли, банка и магазин, твърдят местните власти. FPV-дрон пък е атакувал трамвай в Запорожка област, като има един ранен.

Според руското военно министерство в Николаевска област е атакуван склад в село Березнеговато, използван за съхранение на крилати ракети, с които се удрят "граждански цели на територията на Руската федерация". В Одеска област пък били нанесени удари по пътния и железопътния мост „Затока“, "използван за транзитен превоз на военни товари по шосе и железопътна линия". "Освен това (...) беше повреден кораб за сухи товари, доставящ военни товари до пристанището в Одеса, както и три железопътни локомотива в близост до жп гара Днепропетровск и един локомотив в близост до жп гара Коростен в Житомирска област, използвани за превоз на товарни влакове с военни товари и товари с двойна употреба за Въоръжените сили на Украйна", твърди руското военно министерство.

Какво обаче се пропуска за Житомирска област? Че в резултат на руската атака е пострадал мъж, след като са нанесени удари по Коростенския район. "Под ударите попаднаха обекти от транспортната и промишлената инфраструктура. Също така е повредена сградата на едно от предприятията. Спасителите са ликвидирали всички огнища на пожари. Работата беше затруднена от опасността от въздушни удари", съобщи ДСНС-Украйна.

Русия е атакувала Украйна с много ракети и дронове

В нощта на 20 ноември (от 18:00 часа на 19 ноември) Русия е атакувала с:

балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и противокорабни ракети „Циркон“ от областите Ростов, Брянск и Курск в Руската федерация;

84 въздушни и морски крилати ракети Х-101, „Калибър“ и „Искандер-К“ от област Вологда в Руската федерация и от Черно море;

404 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (123 от които са с реактивни двигатели), както и симулаторни дронове от типа „Гербер“ и „Пародия“, от посоките: Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск в Руската федерация, от окупирания Донецк, от анексирания Крим - конкретно Гвардейско и нос Чауда.

Според предварителни данни, оповестени от ВВС на Украйна към 10:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 372 цели:

3 балистични ракети „Искандер-М“/С-400/„Циркон“;

79 крилати ракети Х-101 и „Калибър“;

380 дрона „Шахед“ (102 от които с реактивни двигатели), „Гербер“ и други видове дронове.

"Удари от вражески ракети и ударни безпилотни летателни апарати са регистрирани на 23 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 10 места. Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", гласи към този час сводката на украинските ВВС.

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