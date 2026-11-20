Украйна има нужда от още 115 млрд. евро за 2027 година. За 45 млрд. евро вече има положителни сигнали от ЕС, че скоро ще бъде поет ангажимент. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг при срещата в Берлин на Коалицията на желаещите - ОЩЕ: Европейската комисия предлага Украйна да получи нов заем от 45 млрд. евро

Zelensky: We need $115 billion next year. https://t.co/aX9UBBclqI — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Отдавна в Европа, а и в България, политици на най-високо ниво, както и техните глашатаи, информационни гурута, медийни канали и т.н., периодично повдигат докога и колко ще плащаме за Украйна "без нищо"? Обикновено обаче не се задава въпросът колко и докога ще платим, ако армията на Владимир Путин, подсилена с опитни хора и западно плюс украинско военно ноу-хау, се появи на границите на няколко държави-членки на НАТО по Източния фланг в Европа.

А сега Зеленски задочно отговори и какво връща Украйна - военен опит, военни знания и военни технологии. При това украинският президент добави - някои неща, някои технологии ще ги споделим след края на войната. И сега споделяме, а Европа знае, че имаме уникални в световен мащаб технологии, които друг на планетата няма - Още: В Украйна да живеят като в Русия - без тоалетни вкъщи: Намеренията на Путин и как Тръмп помага (ОБЗОР – ВИДЕО)

Zelensky: We will help Europe, and in any way they will have all our technologies. We will share. There will be a lot of co-production, and they know that we have some systems, really some systems, which nobody has for today. Nobody. We will share it after the war. Of course, now we are sharing, but there are some things which we will share after the war. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026