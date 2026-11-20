Илън Мъск обяви, че хуманоидният робот на Tesla Optimus много скоро ще започне да върши домакинска работа, като например изнасяне на боклука и прибиране на съдовете.

"Да взима чиния, да я мие, бърше и прибира - мисля, че Optimus ще може да прави това след 12 до 18 месеца", заяви Мъск.

Предприемачът подчерта, че към момента нито един хуманоиден робот в света не може да изпълни тази последователност автономно, и обещава Tesla да публикува реално видео с демонстрация на напредъка на Optimus в следващите месеци.

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Анализаторите обръщат внимание на ключовата дума в изказването на Мъск – "capable" (способен). Това е прогноза за техническия етап на развитие, а не заявка за дата за пускане на пазара за крайните потребители.

Tesla планира първите доставки на Optimus за външни компании да започнат едва в края на 2027 г. Първите клиенти няма да са домакинства, а индустриални сектори, където роботите могат да работят денонощно и икономическата възвръщаемост е най-бърза.

Според информация от разработчици на Tesla, роботът използва единна невронна мрежа, която се обучава директно чрез гледане на видеоклипове с хора, изпълняващи съответните действия. В предходни демонстрации Optimus вече показа базови умения като разбъркване на храна в тенджера, чистене с прахосмукачка, метене с четка и лопатка, късане на кухненска хартия и пускане на торби в кош за боклук. Основното инженерно предизвикателство остава фината моторика на китката и пръстите, необходима за боравене с чупливи предмети като стъклени чаши и чинии.

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