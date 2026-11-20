Актьорът Юлиан Костов представя новия си сингъл "Burning Fast", дует с британския певец с италиански корени Nicco Skye. Песента излеза на 20.11.2026 г. с дистрибуцията на Орфей Мюзик. С хаус звучене "Burning Fast" разказва съвременно за любовта в епохата на имиджа и статуса: за игрите, които хората играят, и за това кога е време да се откажеш от тях.

В центъра на песента е млада жена, която е разменила младостта и красотата си срещу бляскав живот. Около нея има частни самолети, партита, постоянни пътувания и връзки, в които всичко има цена. Отвън животът ѝ изглежда като мечта, която всеки би искал. Отвътре обаче тя започва да усеща, че блясъкът никога не е бил неин. Поканите стават все по-редки, хората около нея вече я сменят с други, а близостта се оказва сделка.

Това е история за младост и красота, разменени срещу бляскав живот, и за единствения човек, който я е познавал, преди да застане под светлината на прожекторите. Горчиво-сладък танцов химн за това да пуснеш някого, който винаги е щял да си тръгне.

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Песента е създадена и записана в Лондон, в Tileyard, тази година. Това е един от най-известните музикални комплекси във Великобритания. Основан е през 2011 г. в района на Кингс Крос и днес събира над 85 студиа за артисти, композитори и продуценти. Сред артистите, свързвани с комплекса, са Дуа Липа, Марк Ронсън, Луис Капалди, Сигала и Ноел Галахър. Продуцент на трака е френско-канадският продуцент и диджей Джес, а продукцията е на Golden Mile Management.

С "Burning Fast" Костов поема в нова музикална посока. Досега музиката му беше свързана с рапа и хип-хопа. Пример е сингълът му "Groundhog Day", чийто видеоклип е заснет в изоставен плувен комплекс, където той става национален шампион по плуване през 2008 г. С новата песен той експериментира с денс поп и хаус.

Обложката на "Burning Fast" е снимка на актрисата Мирела Илиева от музикален фестивал, която според артистите естетически пасва на героинята и на средата, в която тя се намира. Изборът не е случаен. Юлиан ще режисира видеоклип към песента, замислен като късометражен филм, и иска Мирела да изиграе момичето, за което се пее в песента. Затова снимката от фестивала е избрана предварително: на нея Мирела вече е "в образ". По случайност сингълът излиза точно на нейния рожден ден. Освен видеоклипа се планира и танцов visualiser с Мирела и група танцьори.

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За Юлиан Костов и Nicco Skye

Юлиан Костов е български актьор, продуцент и музикален артист, който работи между България, Лондон и Лос Анджелис. Роден е и е израснал във Варна. Международната публика го познава като Алексей от третия сезон на "Белият лотос" (HBO), Федиор от "Сянка и кост" (Netflix) и Макаров от Call of Duty: Modern Warfare III и IV. Участва и в "Till the Stars Come Down" в Националния театър на Великобритания, с което става първият българин, играл в пиеса в Уест Енд. Родната публика го познава и като водещ на хитовото предаване The Floor по НОВА ТВ. Копродуцент е и актьор във филма "Триумф", който има премиера на фестивала в Торонто (TIFF) и е официалният кандидат на България за "Оскар". През 2014 г. основава JupiterLights Media. През 2023 г. е избран за European Young Leader (EYL40) и е лектор на TEDx. Преди киното е плувец с 10 национални титли, а днес е рекордьор на България при ветераните.

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Nicco Skye е певец, автор на песни, актьор и артист в озвучаването, базиран във Великобритания и с италиански корени. Като актьор в озвучаването работи с името Никълъс Кяпета (Nicholas Chiappetta). В изпълненията си на живо и в записите си се движи между поп, денс и EDM. Мениджмънтът му Golden Mile Management откроява широкия му вокален диапазон и енергичното му сценично присъствие.