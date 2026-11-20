Експлозия е била заснета от камера за видеонаблюдение около 6:35 часа сутринта близо до Хмелек, в Билгорайски окръг, Източна Полша. Взривът се вижда в дясната част на кадрите, на които се забелязва внезапна светкавица, последвана от експлозия. Това става на около 40 км от границата с Украйна. В Люблин е прозвучала сирена за въздушна тревога, а на летище "Жешов" са били евакуирани служителите, отговарящи за въздушното движение.

Това е станало, след като около 6:00 часа руски крилати ракети стигнаха до територията на Украйна - те бяха изстреляни от руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160. Ракетите са част от по-голям пореден "ударен пакет" на Путинова Русия срещу Украйна, като щети има на много места в Украйна, включително в западния град Лвов и областта, които граничат с Полша. Полски източници и "Обозревател" посочват, че поне една от руските крилати ракети може да е навлязла в полското въздушно пространство.

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An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Регионалният министър на Полша Дариуш Климча заяви, че "във връзка с днешната заплаха от нападение срещу полското въздушно пространство, ръководството на Полската агенция за аеронавигационно обслужване (PANSA) за първи път взе решение за евакуация на контролната кула на летище Жешов-Ясьонка". По думите му, девет души, сред които шестима служители, са се намирали във временно убежище.

"Преди това подобни евакуации са били извършвани на два пъти за служителите в контролната кула на летище Люблин", добави той.

W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze @PANSA_PL po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osob w tym 6 osob personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin. — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026

Летището е една от точките, които използват НАТО и съюзниците на Украйна, за да доставят оръжие за нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин държава - боеприпасите са основна част от доставките. Освен за карго полети, летището служи и като основен пункт за пристигане на световни лидери, дипломати и официални делегации, пътуващи към Киев.

По-рано Оперативното командване на Въоръжените сили на Полша съобщи за възможно нарушаване на въздушното пространство на страната от "неидентифицирани въздушни обекти" - ОЩЕ: Полша: Вероятно руски ракети и/или дронове са влезли в нашето въздушно пространство (ВИДЕО)