Столичният общински съвет одобри до 490 000 евро от общинския бюджет, за да запази работещи над 70 яслени групи в столицата, в които педагогически специалисти заместват липсващите медицински сестри. Средствата са одобрени по доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова и са предназначени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г.

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Финансирането ще отиде целево за заплатите и осигуровките на педагозите с допълнително специализирано обучение и на детегледачките, които работят в групите при трайна невъзможност да бъдат назначени медицински сестри. Парите ще се разпределят към бюджетите на общинските детски градини срещу представени трудови договори и фишове за изплатени възнаграждения, като мярката цели да предотврати затваряне или сливане на групи и да даде сигурност на директорите.

По думите на Десислава Желязкова решението гарантира, че децата няма да останат без грижа заради кадровия недостиг на медицински специалисти, а в перспектива би могло да помогне и за разкриване на нови групи, докато се търси трайно решение на национално ниво. Тя посочи, че в София има свободни помещения за нови ясли, но липсата на медицински кадри и на ясно разписан механизъм за финансиране на заместващите специалисти поставя ръководствата на градините в трудна ситуация.

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Данните от доклада показват колко остър остава проблемът с местата за най-малките в столицата. В общинските детски градини функционират 179 яслени групи с 5582 деца, като в 70 от тях на местата на липсващи медицински сестри вече работят педагози и детегледачки съгласно Наредба № 26. Същевременно в София има 7786 неприети деца, от които 5486 са в яслена възраст, а от общината подчертават, че ще продължат да настояват за промени на национално ниво, които да уредят трайно организацията и финансирането на тези екипи.