Полските военни съобщиха за възможно нарушаване на въздушното пространство на страната от „неидентифицирани въздушни обекти“. „Във връзка със съмнение за нарушаване на въздушното пространство на Република Полша от неидентифицирани въздушни обекти, до Правителствения център за сигурност бе изпратена информация за въздушна заплаха. Провежда се проверка, чиято цел е да потвърди данните от радарните системи, както и, при необходимост, да се предприемат мерки за противодействие на потенциалната заплаха“, съобщи Оперативното командване на Въоръжените сили на Полша.
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An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026
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