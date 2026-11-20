Китай призова Япония да коригира своята „позиция“ и „погрешните си изявления“ относно Тайван, ден след годишната среща в Шънджън на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). „За японската страна неотложната задача е възможно най-скоро да коригира своите погрешни изказвания и действия по въпроса за Тайван“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун на редовен брифинг за медиите. Той също така призова Япония да възприеме „правилно отношение към историческите въпроси“.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп е информирал „подробно“ японския премиер Санае Такаичи за проведените вчера тристранни разговори с китайския президент Си Дзинпин и Владимир Путин, предаде Киодо. В 20-минутен телефонен разговор Тръмп и Такаичи са потвърдили ангажимента си към американско-японския съюз и към визията за свободен и открит Индо-тихоокеански регион, се казва в изявление на японското МВнР.

След разговора си с Тръмп Санае Такаичи заяви пред медиите, че Япония ще продължи да работи със САЩ и с държави със сходни възгледи за поддържане на свободен и открит международен ред.

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