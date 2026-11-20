В отговор на разрушенията по Кримския мост, нанесени от Украйна преди срещата на диктатора Владимир Путин със Си Дзинпин и Доналд Тръмп, руските сили атакуваха четири моста над река Днепър в Киев, като има официални данни, че поне три от тях са повредени. Руската федерация обаче към момента, изглежда, не успява да разруши нито един от тях въпреки молбите на пропагандистите в Telegram.

През нощта руснаците предприеха мощно въздушно нападение срещу Украйна, включително с балистични ракети, като имаше и нахлуване на обекти във въздушното пространство на Полша, плюс последвала експлозия: Взрив в Полша и евакуация на диспечерската кула на летището, откъдето минава оръжие за Украйна (ВИДЕО).

Атаката срещу 4 моста в Киев

В резултат на ракетната атака срещу Киев "е нанесена щета на моста „Подолско-Воскресенски“. Движението по него от десния към левия бряг в момента е преустановено. Щети са нанесени и на моста „Дарницки“. След приключването на въздушната тревога експертите ще могат да оценят степента на щетите по съоръженията. Южният мост беше ударен отново. Движението по него засега остава в ограничен режим. Позволено е само движение от левия към десния бряг за превозни средства с тегло до 10 тона и за обществен транспорт с тегло до 18 тона. Поради затрудненото движение между левия и десния бряг на столицата призовавам жителите да не пътуват до града с лични превозни средства, освен ако това не е абсолютно необходимо. Призовавам институциите и предприятията, където има такава възможност, да въведат режим на дистанционна работа за служителите си", съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко тази сутрин.

⚡️ Three bridges damaged in Kyiv — traffic restricted on two of them Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported that the Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi, and Pivdennyi (Southern) bridges were damaged following a ballistic missile attack. Traffic on the Podilsko-Voskresenskyi Bridge has been closed in the direction from the right bank to the left bank. On the Southern Bridge, traffic is currently allowed only from the left bank to the right bank, with a weight limit of 10 tonnes for vehicles and 18 tonnes for public transport. Specialists will assess the extent of the damage once the air raid alert is lifted. Klitschko urged residents to avoid using private cars unless absolutely necessary and called on businesses and institutions to allow employees to work remotely wherever possible — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026

Отделно от това има и данни, че цел е бил също мостът "Патон" - най-дългият в Киев.

"В резултат на ударите е повреден обект от критичната инфраструктура. Към момента е известно, че трима души са загинали. Според предварителна информация това са служители на „Киевводоканал“", написа Кличко. Във водопроводните мрежи на районите Голосеевски, Святошински, Соломянски и Шевченковски е наблюдавано понижение на налягането на водата. В някои домове е възможно да възникнат временни прекъсвания на водоснабдяването. "Специалистите от „Киевводоканал“ работят за стабилизиране на налягането и възстановяване на водоснабдяването възможно най-бързо“, съобщи местната администрация в отделно съобщение.

"Има и ранени. По предварителни данни – около 15 души. Медиците работят на мястото на инцидента и оказват помощ", написа още кметът Кличко, а впоследствие добави, че медиците са транспортирали 7 ранени в болници в столицата.

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Русия се хвали с атака по мостове, по които се пренасяли оръжия

Руското военно министерство се похвали с мощната си атака срещу Украйна, но на фона на данни за загинали и ранени в Лвов, Харков, Запорожието, Днепропетровска област, Николаевска област и други региони - ведомството посочи само удари по военни обекти. Към тях са добавени и мостовете, които са цивилна инфраструктура.

"Снощи руските въоръжени сили нанесоха масивен удар с прецизни оръжия от суша, море и във въздуха, както и с безпилотни летателни апарати, срещу предприятия от украинския военнопромишлен комплекс, складови терминали, енергийни съоръжения, транспортна и пристанищна инфраструктура, както и морски кораби, използвани в интересите на украинските въоръжени сили. В Киев и областта около столицата, по данни на руското военно министерство, е ударено следното:

завод за производство на взривни вещества и барут (държавен завод за металургия) в село Бровари, който произвежда компоненти за твърдо ракетно гориво за оперативно-тактически ракети FP-9;

завод за сглобяване на безпилотни летателни апарати, в който се сглобяват дронове от тип „атакуващи“;

пътни и железопътни мостове, използвани за транзита на оръжия, военна и специална техника на украинските въоръжени сили към зоната на боевете в Донбас;

сглобяващият завод на Fire Point в село Петровско, който сглобява, подготвя за бойно използване и доставя крилати ракети FP-7 „Фламинго“ до пусковите площадки.

Все още очакваме геолокализирани кадри, които да докажат всичко това.

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Известен Z-канал зове за унищожаване на украински мостове над Днепър

В този контекст - руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, очаква унищожаване на мостове в Киев - нещо, което към момента все още не се случва. "Войната продължава и поради ударите по Кримския мост, очакваме засилени удари по украинска територия. Може би дори ще станем свидетели на унищожаването на украински мостове", гласи съобщението.

И още от различни публикации в последните часове от Звинчук, който е свързан с военното ведомство в Москва: "Колкото повече се разрушава на територията на така наречената Украйна (пристанища, фабрики, мостове, енергийни съоръжения), толкова по-неизгодно ще става за Запада да я подкрепя. А това няма да се постигне с половинчати мерки (...) В същото време не трябва да забравяме да нанасяме по-мащабни щети на украинските сили в рамките на „градската война“. По-систематични атаки срещу мостовете над Днепър (например, като се използва същата тактика като тази на украинските въоръжени сили), пълна блокада на корабоплаването и т.н.

В Украйна се питат дали това е най-мащабната атака досега

"Това беше може би най-мащабната атака срещу Украйна. Според наблюдатели част от ракетите са били снабдени с касетъчни бойни глави, за да нанесат максимални щети на енергийния сектор", пише украинският канал "Труха".

Украинският наблюдател "Николаевски Ваньок" пише в Telegram, че "това очевидно не беше „най-мащабният обстрел“, както някои се опитваха да ни плашат. Преживяхме много по-лошо по отношение на броя на изстреляните ракети през 2022 и 2023 г., но този обстрел беше продължителен (...) Изненадан съм, че са решили да атакуват западните региони с крилати ракети. Последния път, когато проявяваха интерес към западните региони, беше може би преди седмица-две, когато сканираха със сателити районите на основните подстанции. Не ме учудва, че Киев отново понася всички балистични ракети и противокорабни ракети. Очаква се да продължат да правят това".

"Наречете ме параноик, но мисля, че тези шест месеца обстрел на Киев са чисто и просто планирана „акция“: едни харчат огромни ресурси за обстрел на столицата, докато други не предоставят нищо, с което да се отблъснат именно тези атаки. Това не е „вътрешна информация“ или нещо подобно, просто така изглежда отвън", добавя той с очевидна критика към европейските съюзници и САЩ.

С колко ракети и дронове атакува Русия през нощта?

В нощта на 20 ноември (от 18:00 часа на 19 ноември) Русия е атакувала с:

балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и противокорабни ракети „Циркон“ от областите Ростов, Брянск и Курск в Руската федерация;

84 въздушни и морски крилати ракети Х-101, „Калибър“ и „Искандер-К“ от област Вологда в Руската федерация и от Черно море;

404 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (123 от които са с реактивни двигатели), както и симулаторни дронове от типа „Гербер“ и „Пародия“, от посоките: Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск в Руската федерация, от окупирания Донецк, от анексирания Крим - конкретно Гвардейско и нос Чауда.

Според предварителни данни, оповестени от ВВС на Украйна към 10:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 372 цели:

3 балистични ракети „Искандер-М“/С-400/„Циркон“;

79 крилати ракети Х-101 и „Калибър“;

380 дрона „Шахед“ (102 от които с реактивни двигатели), „Гербер“ и други видове дронове.

"Удари от вражески ракети и ударни безпилотни летателни апарати са регистрирани на 23 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 10 места. Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", гласи към този час сводката на украинските ВВС.

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