Срещата в Шънджън на т. нар. трима големи – президентите на Китай, САЩ и Русия Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин – продължава да е на фокус в международния информационен поток и специално заради ефекта ѝ върху войната в Украйна. В официалното изявление на тримата след срещата няма нищо, което конкретно да е посочено като споразумение за Украйна. Но в Китай Путин получи сцена, на която отново да фокусира реторика за исканията си и да внушава, че Русия 100% ще победи в Украйна – ОЩЕ: Путин, Тръмп и Си с апотеоз на цинизма: Повече доставки на горива "за всички народи" и имунитет на издирвани от Хага лидери

Опорните точки на Путин

Най-уникалното във всички познати опорки на руския диктатор беше, че в т.нар. руска буферна зона в Украйна живеели хора и Русия щяла да направи всичко възможно условията за живот и жизненият стандарт да не се различават от тези в останалата част на Русия. Под буферна зона той разбира позициите на руската армия на около 10-тина километра навътре от официално признатата граница с Украйна в украинските области Харков и Суми. А най-смешното в изказването е, че Путин иска да направи живота на хората там като този в Русия – с една от най-ниските минимални заплати в цяла Европа (около 250-290 евро месечно) и номер едно по заболеваемост от СПИН. И това са само два примера, има ОЩЕ МНОГО:

Putin: We will ensure that living conditions in the "security zone" along the border with Ukraine are no different from those in the rest of Russia. https://t.co/C5zz2Xvadq — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Специално издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер говори и как магистрала "Новорусия", която трябва да замести Кримския мост като логистична линия, свързваща Русия с окупираните украински земи (от Ростовска област на юг), ще бъде пазена. Колко може да се вярва на тези думи – от поне лятото насам това е не Път на живота, както го описа Путин, а Път на смъртта за руската военна логистика, защото украинските дронове със среден обсег са безмилостни:

Yesterday’s dashcam footage from a Russian truck travelling along the land corridor to Crimea in occupied Zaporizhzhia Oblast. The truck pushes through a convoy of at least five burning Russian trucks that had just been struck. https://t.co/0ZPCjqgPFz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 19, 2026

Путин опита да убеди Си Дзинпин и Доналд Тръмп, че неговите интереси в Украйна съвпадат с тези на Китай и САЩ. Той стина дотам да напомня как трите държави били победители във Втората световна война – т.е., на един акъл сме. И го облече в следните думи: че Русия, САЩ и Китай имали отговорност да поддържат световния мир:

Putin to Trump and Xi: Our countries have numerous shared interests in the settlement of regional conflicts, including, obviously, the conflict in Ukraine. https://t.co/pG6oUyhAVf — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Putin: "Russia, the People's Republic of China, and the United States of America - our three nations are the victors of World War II." https://t.co/AdzBubxRv2 — WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2026

Разбира се, Путин пак посочи кой е виновен да няма мир в Украйна – не е той, който я нападна, а "европейците". Защо са те – защото искат разположение на миротворци след края на войната, за да гарантират, че руският диктатор няма пак да нападне. Затова и беларуската опозиционна медия NEXTA се подигра на думите му как Русия не иска никакви войници в Украйна – никакви, освен руските. Но Путин опита да се представи като "добричкия" - европейците, ако искат, да дойдат в Москва да говорим. И за пореден път обясни как европейските граждани не искат война с Русия - ОЩЕ: "Украйна и Европа не искат край на войната": Пропагандата на Путин в превод (ВИДЕО)

Putin on Ukraine: Europeans are basically saying, "We will not allow peace in Ukraine." That's what they are saying. https://t.co/kp68uKV5Mr — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

🤡 Putin says Russia will not accept the deployment of any troops in Ukraine, while accusing the EU of “constantly promising to do so” Any troops except Russian ones? The dictator also invited Europeans to come to Moscow to discuss taking part in negotiations on Ukraine. “Russia is not preparing for any war with Europe in 2030, but constantly hears the EU talking about such plans. People in Europe do not want militarisation or any wars, especially with Russia,” Putin said. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Отделно, руският диктатор категорично отхвърли каквито и да е преговори за територии т.е. където руската армия има контрол в Украйна, значи е руска земя. Той дори говори как нямало смисъл Украйна да пази останалата под неин контрол част от Донбас, тъй като това изтощавало украинските ресурси. Задочно украинският президент Володимир Зеленски му отговори: Ако искахме да ви даваме (ей така) наша земя, щяхме да го направим още през 2022 година. САЩ и Китай могат да окажат натиск на Русия, за да се възстанови справедливостта. За Китай специално – спира наистина търговията с Руската федерация и необходимият натиск върху Путин ще е достатъчен. А руският диктатор отделно говори как Русия и Украйна имат право да искат гаранции за сигурност, но никой не говорел за гаранции за сигурност за Руската федерация и как през 1991 година Москва получила обещание НАТО да не се разширява на изток – ОЩЕ: Пореден удар за Русия: Китай ограничава доставките на двигатели за руските дронове "Шахед"

Putin says attempts to pressure Russia into making territorial concessions are pointless. https://t.co/TiNcVOLIWL — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

President Zelensky has rejected the idea of surrendering Ukrainian territory to Russia. "If we wanted to give our territory to Russia, we would have shown that back in 2022. Instead, we showed our willingness to defend ourselves," he said. Zelensky believes there is a significant opportunity to end the war if the United States and China exert real pressure on Putin. He specifically called for countries to stop trading with Russia, arguing that Beijing has the economic leverage to influence Moscow. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2026

Putin on Ukraine: We recognize that Ukraine has the right to ensure its security, the same as Russia. But no one wants to discuss Russian security. I will have to go back to 1991... https://t.co/Kr9Z7MduF5 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Факторът "Тръмп"

Отдавна не е тайна, че откакто Доналд Тръмп стана президент на САЩ, отношенията на Съединените щати с Европа станаха турбулентни. Това важи най-вече за войната в Украйна. И сега, в Шънджън и след това, президентът на САЩ го демонстрира, като отново действа и говори двусмислено, с което засили впечатлението, че се чуди как да помогне на Путин да спечели. "Чест е да бъда с Владимир, чест е да бъда с Вас, г-н президент ..." - думи на Тръмп, отправени към руския диктатор и към китайския авторитарен лидер Си Дзинпин. Чест е да бъдеш с човек, подпалил най-голямата война в Европа след Втората световна война? Неслучайно полският премиер Доналд Туск изрично подчерта, че "Путин никога няма да е наш приятел". При това с уточнение, че Тръмп нарочно шокира, за да извлече изгода. Самият Тръмп по-късно коментира казаното от Туск (по-рано полският премиер написа в "Х": "Господ да ни пази от такива приятели") лаконично: Министър-председателят на Полша има право да говори каквото сметне за уместно – ОЩЕ: Доналд Туск: Путин не е наш приятел, нито някога ще бъде

Trump to Putin: It's an honor to be with Vladimir. https://t.co/Wf3kSWBuSQ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

🇵🇱 "Putin is not our friend and never will be," Tusk responds to Trump's comments about his friendship with the Russian dictator — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Противно на хвалбите към Путин, според NBC Тръмп е казал, че не бива да се вземат окончателни решения за (войната в) Украйна без участието на Украйна т.е. без украинския президент Володимир Зеленски в случая. И още клишета от Тръмп – нещата с Украйна се случват, надявам се, че "и другата страна" т.е. Украйна иска да има край на това. Но междувременно, след като е излетял от Китай, според Politico Тръмп се е обадил на заседанието на Коалицията на желаещите в Берлин и е оказал натиск по отношение на финансовата и военна помощ за Украйна. Докога ще харчите пари, колко още – в този смисъл, много познато и от вчерашната реч на българския премиер Румен Радев, който не постави въпроса за цената за Европа, ако Путин победи в Украйна, също както и Тръмп не го прави. За сметка на това сладките приказки от зет му за гаранции за сигурност, но без конкретика какви точно извън "нещо като член 5 от НАТО" не спират да се сипят – ОЩЕ:

Trump to NBC News: I would not make any final decisions regarding the war in Ukraine without Zelensky. https://t.co/l4QG4ccRjZ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump on Ukraine: I think things are happening. I think that Putin, and I hope the other side, would like to see an end to the Ukraine war. https://t.co/D4J3ii9JUK — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Колкото до срещата на Коалицията на желаещите – Зеленски, който беше там, коментира, че европейските лидери няма да пътуват до Москва и пак изрази съмнения относно готовността на Русия да се стреми към истинско споразумение. Украинският президент определи членството в НАТО като най-добрата гаранция за сигурност за Украйна и Европа и призова за по-бърза интеграция в ЕС. В този аспект френският президент Еманюел Макрон предложи въпросът с членството на Украйна в НАТО да бъде преразгледан, защото това е гаранция за сигурност и на самата Европа предвид силата на украинската армия. Германският канцлер Фридрих Мерц настоя, че сегашната фронтова линия при спиране на огъня е добра отправна точка за мирни преговори, което не кореспондира с исканията на Путин. А Великобритания и нейният премиер Анди Бърнам бяха най-категорично – още 1000 далекобойни дрона от Обединеното кралство отиват в Украйна, в рамките на военен пакет помощ от 260 млн. паунда. "Подкрепяме Украйна колкото трябва – надявам се това послание да бъде ясно чуто от Москва", подчерта Бърнам, който видя обединението и солидарността в Европа в подкрепа на Украйна като най-силното оръжие за прекратяване на войната – ОЩЕ: Финансова помощ и европейски сили в Украйна: За какво се договориха страните от Коалицията на желаещите?

“Coalition of the Willing” summit held in Berlin: Europe to continue supporting Ukraine More than 30 representatives of European countries attended the summit. They discussed further assistance to Ukraine and prospects for negotiations with Russia. Following the meeting, Zelensky said European leaders would not travel to Moscow and expressed doubts about Russia’s willingness to pursue a genuine settlement. The Ukrainian president described NATO membership as the best security guarantee for Ukraine and Europe, and called for faster EU integration. Among Ukraine’s military priorities, Zelensky highlighted strengthening air defence, supplies of new F-16s and other aircraft, and the development of Ukrainian defence programmes with European support. Other statements: 📌 Witkoff said Trump had instructed US negotiators to work with the Coalition of the Willing on ending the war. 📌 Merz described the current front line as a possible starting point for territorial negotiations and suggested that sanctions against Russia could be gradually lifted if the conditions for a settlement were met. 📌 Macron proposed revisiting the issue of Ukraine’s NATO membership, stressing the importance of its strong armed forces for European security. 📌 Burnham pledged continued support for Ukraine. The UK also plans to supply Kyiv with 1,000 drones designed to strike targets deep inside Russia. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

UK Prime Minister Andy Burnham: For as long as it takes, we will be there at the side of Ukraine and we will not falter. Our support will be unwavering, and that's the biggest weapon we have together: the solidarity between all of Europe, which has been on display today. https://t.co/tgQerlHfxF — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Солидарността обаче е донякъде – полският премиер Доналд Туск подчерта, че полски войници няма да участват в бъдещ мирен контингент в Украйна, това било посочено „от самото начало“ в предишно споразумение, прието и от украинския президент Володимир Зеленски:

Polish PM Donald Tusk: From the very beginning, in agreement with President Zelensky, we have made it clear that Polish soldiers will not appear in Ukraine. https://t.co/pYRgIEd6de — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Самият Зеленски посочи, че Украйна има нужда от помощ от още 115 млрд. евро през 2027 година, като 45 млрд. вече са задвижени в смисъл на позитивни сигнали като конкретен бъдещ ангажимент от ЕС. Съжалявам, че трябва да говорим с пари, това е огромна сума, добави украинският държавен глава. И даде да се разбере, че това не е еднопосочно движение – Украйна е готова да сподели с Европа военни технологии и системи, които никой в света няма, но това ще се случи след края на войната. Сега също има споделяне на ноу-хау и военни технологии, както и продължаване на съвместно производство във военната сфера, стана ясно от думите на Зеленски – ОЩЕ: Европейската комисия предлага Украйна да получи нов заем от 45 млрд. евро

Zelensky: We need $115 billion next year. https://t.co/aX9UBBclqI — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Zelensky: We will help Europe, and in any way they will have all our technologies. We will share. There will be a lot of co-production, and they know that we have some systems, really some systems, which nobody has for today. Nobody. We will share it after the war. Of course, now we are sharing, but there are some things which we will share after the war. — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 19 ноември е имало 278 бойни сблъсъка спрямо 211 на 18 ноември. Руснаците са хвърлили 236 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 3 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2106 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 5120 FPV дрона, което е с около 540 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

24 руски пехотни атаки е отчел украинският генщаб за последното денонощие в Покровското направление. На североизток, в направлението от Торецк към Константиновка са регистрирани 18 руски пехотни атаки. 13 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, още 9 е имало в района на Гуляйполе, с поглед на запад към Орехов.

Интересен щрих – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, призна с нова актуализация на картата си, че село Комар в мининаправлението към Велика Новоселка, Олександриевското направление, е в украински ръце. И в дневния си обзор каналът пише, че украинците атакуват при Комар и село Весело (КАРТА). А след куп обяснения къде руснаците уж напреднали по няколко метра и колко украински войници са елиминирани, Z-каналът "Два майора" признава, че боевете в района на Мала Токмачка (Запорожка област) продължават – пета година руската армия не може да превземе това малко селце – ОЩЕ:

https://t.co/ae1887bBQQ skipped the rest since it looks mostly summer footage https://t.co/svt8tnLYMe — imi (m) (@moklasen) November 19, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ за Купянското направление. От много време там украинският генщаб не отчита никакви руски пехотни атаки или най-много по една за денонощие, както беше в последните 2 дни. Сега руснаците се мъчат да овладеят изцяло Пищане – Куриловка и Купянск-Узловой, села около Купянск в източна посока. Мъките им продължават, не са успели дотук, казва украинският експерт, обаче с уточнение, че бавно и постепенно руски щурмови групи успяват да заемат позиции северозападно от Купянск. Изрично Машовец посочва, че едва ли скоро в Купянското направление ще се появят големи руски подкрепления, защото проблемите за руската армия в съседното от Лиманско направление са прекалено големи и там трябват повече хора, за да бъдат решени. Но въпреки това руските части в направлението имат повече войници от украинските и това им позволява да опитват инфилтрации и локални пробиви, които да се мъчат да разширят до тактически значими успехи. Само че за истински голям от оперативно значение пробив при постоянна тактика на изпращане на пехотни групи напред срещу украинските дронове трябват много повече хора, смята Машовец. Украинската армия в направлението изпитва нужда от още войници, за да може по-бързо да открива и елиминира опитващи да напреднат малки руски щурмови пехотни групи, добавя Машовец. Според него, няма начин при сегашното положение руската армия едновременно да превземе и Купянск, и Лиман, а Кремъл иска и двете – но руското военно командване ще трябва да даде приоритет на едното, убеден е украинският военен експерт. Той казва и, че ако Украйна намери още ресурси, главно хора, и атакува в мининаправлението от Борово на изток, както в операция "Вивалди", тогава проблемите за руснаците и с Лиманското, и с Купянското направление ще станат огромни, оперативно значими. "Присъствието в този район на по-голямата част от силите на Четвърта танкова дивизия на Русия, подсилени от редица други части, очевидно не е случайно", коментира Машовец – т.е. руското военно командване съзнава риска.

ОЩЕ: Мерц работи да има още пари за Украйна без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР – ВИДЕО)