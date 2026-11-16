Британският премиер Анди Бърнам ще обяви днес, че Brexit „не е проработил“ и че ще подпише ново споразумение с ЕС. Това съобщи Гардиън.

Това е последният от поредица коментари на премиера, критикуващи Brexit, след като той заяви на конференцията на уелските лейбъристи в събота, че Обединеното кралство е „загубило повече, отколкото е спечелило“ чрез напускането на ЕС.

Бърнам трябва да се срещне с европейските лидери на среща на върха тази седмица и да осигури споразумения, които според него биха могли да увеличат БВП на Великобритания с 0,4% – около 17 милиарда паунда – включително в областта на храните и земеделието, търговията с емисии и схемата за мобилност на младежите.

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По време на банкета на кмета в лондонското Сити се очаква Бърнам да обяви, че обещанието на Борис Джонсън Великобритания да си върне контрола не е било изпълнено и че страната е оставена да се справя с ненужно "твърд" Brexit, който е създал бариери за бизнеса и е навредил на икономическия ѝ потенциал.

„Това е като „Новите дрехи на царя“, където никой не е готов да каже очевидната истина. Ами, казвам го както го виждам. И честно казано, царят няма нищо общо“, гласи час от речта на Бърнам. „Брекзитът, който ни беше даден, не проработи. Загубихме повече, отколкото спечелихме.“

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Бърнам ще заяви, че ще подпише споразумение с ЕС, стига то да съответства на манифеста на Лейбъристката партия и на червените линии на правителството.

Това би подобрило условията по споразумението за Brexit и би го доближило до това, за което хората смятаха, че гласуват през 2016 г., пише изданието.

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Този вариант би преминал така наречения „тест на Мейкърфийлд“, като осигурява реални, осезаеми подобрения в ежедневието на гражданите.

„Това е печелившо за всички“, очаква се да каже Бърнам. „Това илюстрира нашия нов подход. Не е враждебност. Вече не горим мостове – а е конструктивно и позитивно, показвайки, че можем да се обединим, за да се справим с общите предизвикателства.“

Въпреки това, министърът по отношенията с ЕС Хамиш Фалконър заяви пред Би Би Си в неделя, че Обединеното кралство може да има „глас в стаята“ при ново споразумение с блока, но не и гласуване по хранителните политики на ЕС.

Той добави, че е възможно да има „клауза за излизане“, в случай че бъдещо правителство на Великобритания отмени по-тясното сближаване, обяснявайки, че ЕС е „притеснен“ от възможността бъдещо реформаторско или консервативно правителство отново да отмени споразумението.