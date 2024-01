Естонският външен министър: Заедно ще спечелим тази война! (СНИМКИ)

Зеленски е придружаван по време на пътуването си от министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

"Даваме силно послание и потвърждение на Украйна, че Естония стои твърдо на тяхна страна и заедно ще спечелим тази война!", написа външният министър на Естония Маргус Цакна в X.

Още: Зеленски на необявено посещение в Литва, предстоят му срещи със Сейма и президента (ВИДЕО)

It’s a great honour to welcome good friends&allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn 🇪🇪. We give a strong message&confirmation to #Ukraine 🇺🇦 that #Estonia stands firmly by their side&together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ

Обиколката започна вчера с необявена предварително визита в Литва, където президентът на страната Гитанас Науседа обяви дългосрочен пакет от военна помощ за Украйна на стойност 200 милиона евро.

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1