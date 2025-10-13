Докато руската агресия се насочва към Запада, Полша обявява, че е в готовност

Повече от десетилетие Полша се готви за най-лошия сценарий – да е фронтовата линия във война между Русия и Запада. След като руският диктатор нахлу в Украйна през 2022 г., военните стратези на Варшава укрепиха въоръжените сили на страната и миналата година Полша се превърна в страната членка на НАТО в Европа с най-голяма армия. Тази година тя увеличи военните си разходи до 4,7% от БВП – най-високите в Алианса и стана един от най-големите купувачи на американско оръжие.

Полските въоръжени сили достигнаха своя връх точно когато Путин засили конфронтацията си със Запада, пише The Wall Street Journal. Миналия месец полското въздушно пространство беше нарушено от приблизително 20 руски дрона, оборудвани с допълнителни резервоари за гориво, за да могат да летят по-далеч.

Това нахлуване, последвано от появата на още безпилотни летателни апарати над много части на Европа, предизвика първия сблъсък между изтребители на НАТО и руски дронове над територията на Алианса – ход, който според полския премиер Доналд Туск доближи страната до открит конфликт за първи път от Втората световна война насам. Очаквано, Путин отрече участието на Русия в инцидентите с дронове.

Войната на Русия срещу Украйна и последните ѝ ходове, с които тя тества НАТО, извадиха отново на преден план дълго игнорираното предупреждение на Полша, че путинова Русия иска да възстанови традиционната си сфера на влияние в Източна Европа.

"Това е нашата война"

Полша е страдала под руска окупация от векове. Всеки ученик знае как големите европейски империи, включително Русия, са си разделяли страната през XVIII и XIX век, временно заличавайки я от картата. По време на Втората световна война Великобритания и Франция не успяха да предотвратят нацисткото нахлуване в Полша, въпреки договорите за взаимна отбрана. А когато Съветският съюз нахлу в нея, това доведе до половин век съветско господство.

Действията на Русия срещу Украйна, а сега и срещу Европа, карат полските политици да се опасяват, че отново са на линията на огъня – и този път Полша иска да бъде подготвена.

"Това е нашата война... Решихме да въоръжим Полша и масово да модернизираме полската армия", цитира изданието изказване на Туск на Варшавския форум за сигурност през септември.

Образцовият съюзник

Военните разходи на Полша й спечелиха благоразположението както на съседите й, така и на американския президент Доналд Тръмп, който иска Европа да бъде по-фокусирана върху собствените си нужди за сигурност. На среща с новия полски президент Карол Навроцки Тръмп изрази подкрепата си за Полша, както е правил с малко други европейски страни. "Ние напълно подкрепяме Полша и ще ѝ помогнем да се защити", каза той.

А министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет по време на посещение в полската столица по-рано тази година нарече Варшава "образцов съюзник".

"Стратегията на Русия е да възроди Съветския съюз", заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. И това ще постави Полша на мушката.

Страната реши да се подготви за евентуален нов конфликт, след като Русия анексира Крим през 2014 г. и започна военни действия за контрол над Донбас.

Докато останалата част от Европа се помайваше, Полша започна да се готви още щом Русия анексира Крим

Докато голяма част от Европа се надяваше това да е краят на руската агресия на континента, полските военни стратези прекараха една година в анализ на най-лошите сценарии, преди да започнат серия от реформи за разширяване на въоръжените сили, бързо увеличаване на числеността на войските и модернизиране на оръжията им.

В Европа "чакаха някой друг да направи първата крачка", коментира бившият полски заместник-министър на отбраната Томаш Шатковски, който ръководеше Стратегическия преглед на отбраната, който даде старт на военните реформи. "В крайна сметка се оказахме не само пред другите страни на източния фланг, но и пред повечето европейски страни от НАТО", каза той.

Полската армия в момента надхвърля 210 000 души личен състав, което я нарежда веднага след САЩ и Турция в страните от НАТО. Първото подразделение, създадено след реформите през 2018 г., е 18-та механизирана дивизия, която е в състояние на повишена бойна готовност. Още две подобни подразделения са в процес на формиране. Полша е създала и сили за териториална отбрана, наброяващи десетки хиляди войници.

Военните учения са нон стоп

Обучението е приоритет. Миналия месец 30 000 войници, включително от 18-та дивизия и американски и холандски сили, участваха в серия от военни учения, наречени "Железен защитник", които предоставиха на полските сили възможност да практикуват използването на арсенала си от стари и нови оръжия.

Те включваха американски танкове Abrams, южнокорейски ракетни системи със залпов огън и полска модификация на американската високомобилна артилерийска ракетна система Himars.

Още оръжия

Полските сили стават все по-добре въоръжени. Голяма част от оборудването, което Полша е закупила през последните няколко години, вече пристига и се очакват още доставки. Страната е закупила американски оръжия на стойност приблизително 50 милиарда долара, превръщайки се в най-големия купувач на американски оръжия през 2023-2024 г. Полша планира да увеличи военните си разходи през следващата година до 4,8%, заяви наскоро Косиняк-Камиш. Днес страната е крайъгълен камък в плановете на НАТО за действие в извънредни ситуации с Русия и важен партньор за по-малките балтийски държави на източния фланг на Алианса – Естония, Латвия и Литва.

Важно е да се отбележи, че Полша бе принудена да засили логистиката на обширната си територия, за да побере огромния брой войски на НАТО, които вероятно ще бъдат разположени там в случай на конфликт. В ход са планове за модернизиране на някои граждански летища, за да се осигури място за военен транспорт.

"В случай на война Полша ще бъде много натоварена, защото въоръжените сили ще бъдат мобилизирани, икономиката ще бъде мобилизирана, но ще трябва да се подготвим и за пристигането на НАТО в Полша и през Полша", каза генерал-лейтенант Мачей Клиш, оперативен командир на въоръжените сили.