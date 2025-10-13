Войната в Украйна:

Челен удар: Два влака се сблъскаха в Словакия (ВИДЕО И СНИМКИ)

13 октомври 2025, 13:55 часа 264 прочитания 0 коментара
Челен удар: Два влака се сблъскаха в Словакия (ВИДЕО И СНИМКИ)

Жестока влакова катастрофа се е случила в Словакия. Два влака са се сблъскали чeлно. Едната от композициите е дерайлирала. По първоначална информация най-малко 100 души са пострадали, двама са в критично състояние, други трима са затиснати - не е известно състоянието им, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Инцидентът е станал близо до входа на тунел край село Яблонов над Турноу в района на Рожнява, съобщава TASR.

Първи данни за загиналите и ранените във влакова катастрофа в Германия (ВИДЕО)

Причините

Министърът на вътрешните работи заяви, че според предварителните данни няма загинали, а сблъсъкът на влака се дължи на човешка грешка. Поне един от влаковете е бил скоростен. На мястото на инцидента работят пожарна, полиция и спасителни служби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Скоростният влак се е сблъскал с другия при пресичането на жп път. По предварителна информация един от машинистите не е отстъпил път на другия. 

Още: "Не може да се прави връзка с Хитрино": Гроздан Караджов за дерайлиралия влак

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Словакия влакова катастрофа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес