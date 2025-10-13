Челен удар: Два влака се сблъскаха в Словакия (ВИДЕО И СНИМКИ)

Жестока влакова катастрофа се е случила в Словакия. Два влака са се сблъскали чeлно. Едната от композициите е дерайлирала. По първоначална информация най-малко 100 души са пострадали, двама са в критично състояние, други трима са затиснати - не е известно състоянието им, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Инцидентът е станал близо до входа на тунел край село Яблонов над Турноу в района на Рожнява, съобщава TASR.
BREAKING: Dozens wounded after train crash in Slovakia. pic.twitter.com/f7yDAVcqSv— NexaNews (@NexaNews_) October 13, 2025
Причините
Collision of two passenger trains injuring 20+ people before the tunnel near the town of Jablonov nad Turňou in the Rožňava district in eastern Slovakia. Emergency services are on-site with helicopters and ambulances. pic.twitter.com/ZgKcPhJ6np— CitiZenClips (@CitiZenClips) October 13, 2025
Министърът на вътрешните работи заяви, че според предварителните данни няма загинали, а сблъсъкът на влака се дължи на човешка грешка. Поне един от влаковете е бил скоростен. На мястото на инцидента работят пожарна, полиция и спасителни служби.
Скоростният влак се е сблъскал с другия при пресичането на жп път. По предварителна информация един от машинистите не е отстъпил път на другия.
Dois trens colidiram na Eslováquia, cerca de 100 pessoas feridas.#Slovakia pic.twitter.com/bhLjTHRomi— Hugo Borges (@hbj_r77032) October 13, 2025