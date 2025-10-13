БФС реши кога и в колко часа ще се играе Вечното дерби между Левски и ЦСКА

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз прие програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 13-ия до 15-ия кръг на efbet Лига и на Втора лига. Дербито между Левски и ЦСКА е насрочено за 8 ноември (събота) от 15:00 часа.

Програма за Купата на България

28.10/вторник/

Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45 Диема спорт

Бдин Видини - Добруджа 13.30

Рилски спортист - Локомотив Сф 13.30

Ямбол 1915 - Спартак Вн 13.30

Фратрия - Арда 15.45 Диема спорт

Дунав Русе - Локомотив Пд 18.45 Диема спорт

29.10 /сряда/

Миньор Пк - Черно море Вн 12.00 Диема спорт 2

Севлиево - ЦСКА 13.30 Диема спорт

Марек - Монтана 13.30

Витоша Бистрица - Берое 13.30

Спартак Пд - Славия 13.30

Спортист Св - Септември Сф 13.30

Загорец НЗ - Ботев Враца 13.30

Хебър 1918 - Левски Сф 16.30 Диема спорт

30.10 /четвъртък/

Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30 Диема спорт

Янтра Гб - ЦСКА 1948 16.30 Диема спорт

Програма от 13-и до 15-и кръг на Първа лига

XIII кръг

24.10 /петък/

Монтана 1921 - Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Спартак 1918 Вн - Ботев Пд 17.30 Диема спорт

Локомотив 1929 Сф - Локомотив 1926 Пд 20.00 Диема спорт

25.10 /събота/

Ботев Вр - Септември Сф 13.00 Диема спорт

Славия 1913 Сф - Черно море Вн 15.30 Диема спорт

Левски Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00 Диема спорт

26.10 /неделя/

ЦСКА Сф - Берое СЗ 17.15 Диема спорт

27.10/понеделник/

ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 17.30 Диема спорт

XIV кръг

01.11 /събота/

Добруджа 1919 Дч - Спартак 1918 Вн 12.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 14.45 Диема спорт

Септември Сф - Славия 1913 17.30 Диема спорт

02.11 /неделя/

ЦСКА Сф - Монтана 1921 12.45 Диема спорт

Арда 1924 Кж - Левски Сф 15.15 Диема спорт

Черно море Вн - Лудогорец 1945 17.45 Диема спорт

03.11/понеделник/

Берое СЗ - Локомотив 1929 Сф 16.00 Диема спорт

Ботев Вр - ЦСКА 1948 Сф 18.15 Диема спорт

XV кръг

07.11 /петък/

Спартак 1918 Вн - Септември Сф 15.00 Диема спорт

Ботев Пд - Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт

08.11 /събота/

Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 12.00 Диема спорт

Левски Сф - ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд - Берое СЗ 18.00 Диема спорт

09.11 /неделя/

Славия 1913 - Монтана 1921 12.30 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф - Черно море Вн 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 - Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт

БФС си запазва правото на промени в програмата, предава БТА.

