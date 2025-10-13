БФС реши кога и в колко часа ще се играе Вечното дерби между Левски и ЦСКА

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз прие програма за 1/16-финалите на турнира за Купата на България, както и за мачовете от 13-ия до 15-ия кръг на efbet Лига и на Втора лига. Дербито между Левски и ЦСКА е насрочено за 8 ноември (събота) от 15:00 часа.
Програма за Купата на България
28.10/вторник/
Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45 Диема спорт
Бдин Видини - Добруджа 13.30
Рилски спортист - Локомотив Сф 13.30
Ямбол 1915 - Спартак Вн 13.30
Фратрия - Арда 15.45 Диема спорт
Дунав Русе - Локомотив Пд 18.45 Диема спорт
29.10 /сряда/
Миньор Пк - Черно море Вн 12.00 Диема спорт 2
Севлиево - ЦСКА 13.30 Диема спорт
Марек - Монтана 13.30
Витоша Бистрица - Берое 13.30
Спартак Пд - Славия 13.30
Спортист Св - Септември Сф 13.30
Загорец НЗ - Ботев Враца 13.30
Хебър 1918 - Левски Сф 16.30 Диема спорт
30.10 /четвъртък/
Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30 Диема спорт
Янтра Гб - ЦСКА 1948 16.30 Диема спорт
Програма от 13-и до 15-и кръг на Първа лига
XIII кръг
24.10 /петък/
Монтана 1921 - Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт
Спартак 1918 Вн - Ботев Пд 17.30 Диема спорт
Локомотив 1929 Сф - Локомотив 1926 Пд 20.00 Диема спорт
25.10 /събота/
Ботев Вр - Септември Сф 13.00 Диема спорт
Славия 1913 Сф - Черно море Вн 15.30 Диема спорт
Левски Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00 Диема спорт
26.10 /неделя/
ЦСКА Сф - Берое СЗ 17.15 Диема спорт
27.10/понеделник/
ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 17.30 Диема спорт
XIV кръг
01.11 /събота/
Добруджа 1919 Дч - Спартак 1918 Вн 12.00 Диема спорт
Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 14.45 Диема спорт
Септември Сф - Славия 1913 17.30 Диема спорт
02.11 /неделя/
ЦСКА Сф - Монтана 1921 12.45 Диема спорт
Арда 1924 Кж - Левски Сф 15.15 Диема спорт
Черно море Вн - Лудогорец 1945 17.45 Диема спорт
03.11/понеделник/
Берое СЗ - Локомотив 1929 Сф 16.00 Диема спорт
Ботев Вр - ЦСКА 1948 Сф 18.15 Диема спорт
XV кръг
07.11 /петък/
Спартак 1918 Вн - Септември Сф 15.00 Диема спорт
Ботев Пд - Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт
08.11 /събота/
Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 12.00 Диема спорт
Левски Сф - ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт
Локомотив 1926 Пд - Берое СЗ 18.00 Диема спорт
09.11 /неделя/
Славия 1913 - Монтана 1921 12.30 Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф - Черно море Вн 15.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 - Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт
БФС си запазва правото на промени в програмата, предава БТА.
