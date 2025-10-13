Въпреки тежкото положение, пред което са изправени руските регионални бюджети през третата година от войната в Украйна, местните власти са принудени да увеличат размера на регионалните плащания, дължими на сключилите договор с руското военно министерство. На всеки три до четири месеца те се увеличават средно с 500 000 рубли. Най-високата сума в момента е 3,2 млн. рубли в Ханти-Мансийския автономен окръг. Най-ниската - 500 000 рубли е в Чечня. Междувременно, дори в регионите с пикови суми на плащанията, броят на желаещите да подпишат договори не се увеличава, разказаха служители на военните комисариати пред "Сибирь.Реалии" (едно от звената на "Свободна Европа").

Според тях всички, които са искали да „печелят пари от войната“, вече са заминали. Междувременно руската военна машина е измислила нов трик: рекламата сега им внушава, че войната скоро ще приключи, което означава, че еднократни плащания могат да се получават почти без риск.

Само старци

Русия увеличи плана си за набиране на военнослужещи по договор през 2025 г., обяви министърът на отбраната Андрей Белоусов по време на заседание на колегията на руското военно министерство в края на август. На 2 юли заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев съобщи, че през първата половина на 2025 г. в Русия са подписани над 210 000 договора. Тези цифри са като цяло сравними с миналогодишните, но тяхната точност не може да бъде проверена.

Междувременно, ако отбраната на украинските въоръжени сили не се срине до декември, Генералният щаб ще бъде принуден да вземе непопулярно решение: или да спре настъплението, или да се ремобилизира, съобщава INSIDER-T. Според различни военни източници Генералният щаб е извършил пълна оценка на ситуацията и е стигнал до категорично заключение: ключовият индикатор е пробив от приблизително 50 км по фронтовата линия в Донбас. Ако този резултат не бъде постигнат през следващите месеци по-нататъшните настъпателни действия ще бъдат невъзможни без масово увеличение на личния състав.

Положението на фронта става изключително тежко. Украинските въоръжени сили са наситили фронтовата линия с малки дронове, които ефективно блокират възможността за традиционни щурмови атаки. Танковите колони са в миналото, пробивите с размерите на батальон са невъзможни, а тактиките за настъпление на малки групи изискват огромни усилия и са трудни за постигане. Според INSIDER-T системата за набиране на военни по договор, която беше на фокус преди година, вече не осигурява увеличение на силите – тя просто покрива текущите загуби.

"Само преди шест месеца чух от приятели, че някакъв идиот специално е пътувал от нашата република, за да се вербува в същия Ханти-Мансийски автономен окръг (тогава те също са имали пикови плащания). Представете си, разликата е едва 200 000 рубли (от 3,2 милиона) и той се е запътил на север от Йошкар-Ола специално, за да подпише договор в този военен комисариат. Разбира се, те го правят за пари. Иначе щяха да бъдат патриоти и да подписват договори в своя „евтин“ регион“, казва Анастасия, жителка на Марий Ел. Вторият по големина регион по общи плащания по договори е Свердловска област с 3,1 млн. рубли. През март 2025 г., за да достигне второто място, регионалните власти увеличиха регионалното плащане за войници по договор с един милион рубли. Но това все още не доведе до приток на хора, желаещи да воюват."

"Отидох във военкомата и там имаше само един мъж – изглеждаше на около 70. Попита дали приемат хора над 60 години“, казва Людмила, жителка на Екатеринбург, която посети военкомата по молба на "Сибирь.Реалии". „И така, записаха ли го?“ Едва не се задавих, когато чух веселия глас на младо момиче, което му обясняваше за тези плащания - тя буквално разбиваше цената на живота му. Дай Боже, ако този старец изобщо стигне жив до фронтовата линия. От една страна, ми е жал за него – очевидно продаваше остатъка от живота си, за да може семейството му да получи заплащане. Очевидно финансовото положение там е тежко. Но от друга страна, за какво да съжаляваш? Той сам си е решил всичко. Всъщност е такъв глупак, не е дядо, а вече е старец."

Пари и само пари

Според служители на военни комисариати в два сибирски региона, напоследък в офисите им идват само „изключително възрастни хора“ или хора с хронични заболявания, които преди не биха подписали договори.

"Те или не знаят, че в Ханти-Мансийския автономен окръг плащането ще бъде двойно (3,2 милиона рубли срещу 1,4 милиона рубли в Иркутска област), или просто нямат пари да пътуват до съседните региони", коментира служител на военен комисариат в малък град в Иркутска област. "Ние, разбира се, не им подсказваме, че и без това почти никой не идва. Имаше няколко възрастни мъже. Маргинализираните типове отдавна са изметени.“ В друг град в северната част на Иркутска област също отбелязват, че "от няколко месеца има проблеми с набирането на войници по договор“.

"Тези, които искат да работят, отиват в други региони, където заплатите са по-високи, а почти всички местни алкохолици вече са отведени. Те са предимно по-възрастни и проблемни“, казва полицейски комисар (редакторите не уточняват града от съображения за безопасност). "Има само една причина (за подписване на договор) – парите. Няма други мотиви. Всички въпроси преди подписване на договор са за размера на заплатите и наличието на социални помощи. Питат и за списъците с чакащи в детските градини, за прием в университети и за дърва за огрев. Но най-често питат за отсрочки на заеми и опрощаване на просрочени задължения. Основният ни доставчик на договорни работници е службата на съдебните изпълнители."

Ново ниво на измама

Нови рекламни банери на руското военно министерство примамват хората на война под претекст, че мирният договор ще бъде сключен съвсем скоро. Но според служители на наборната служба, новите войници по договор не очакват войната да приключи скоро. Руското военно министерство със сигурност достига ново ниво на извиване на ръце.

Източник от района на Ангара разказва: "Често ми изпращаха подобни банери от уебсайтовете на правителствени агенции, като „Госуслуги“, по време на подготовката на Путин и Тръмп за срещата им в Аляска. Казваха: "Всеки момент ще се обяви краят на СВО (специалната военна операция - бел. ред.) и ще се върнете у дома с милионите си, преди дори да стигнете до фронта." Интересното е, че предимно приятели от столиците са виждали тези реклами; тези от регионите не са изпращали нищо подобно. Но в някои региони, интересното е, че са изпращали банери от друг район, където е по-скъпо. Например в Иркутск и Камчатка хората започнаха да виждат банер за плащания по договор от Ханти-Мансийския автономен окръг. И ето, рекламодателите уцелват право в сърцето задлъжнелите „доброволци“. Те изчисляват месечни надбавки за цяла година служба в бойна зона, добавят ги към еднократни плащания от региона и общината и накрая се оказват с някакви си 17-18 млн. рубли, примамвайки обезумялата тълпа с тези цифри. Кой би могъл да оцелее цяла година в днешно време?!

Никой не изпраща новобранци на удобно място зад фронтовата линия - хвърлят ги в щурма. Дори и да оцелееш по чудо няколко месеца, кой ти е казал, че ще бъдеш в бойна зона? Това е хитро измислена лъжа... И вижте какво е в списъка с приоритети за потенциалните „доброволци“ – на трето място след „най-голямото плащане в страната“ е опрощаването на дълг до 10 милиона рубли. И на четвърто място са пътните и квартирните разходи. Целевата аудитория веднага е ясна: хора с дългове, които дори не могат да си позволят пътуване. Последните са просто прегледи, лечение и рехабилитация без никакви разходи. Сякаш тези маргинализирани хора не виждат завърналите се безръки и безкраки.

Загиналите

Според изчисления на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, месечните жертви на руската армия са намалели леко от март 2025 г. насам, но остават високи – от над 40 000 до 32 000-34 000 убити и ранени. Според изчисления на BBC и Mediazona, е потвърдено за най-малко 132 614 руски военнослужещи, че са убити в Украйна от 24 февруари 2022 г. до 23 септември 2025 г. – приблизително броят на руснаците, живеещи в Кизил, столицата на Тува.

