"Всеки би могъл да бъде агент и да извърши престъпление срещу няколко биткойна": Димо Гяуров с предупреждение

"Цяла Варна знае по този казус и то не е от сега, а от август. Ако става дума за ръководителите на КУБ корпорация, която наскоро се появи във Варна и масово строи жилищни сгради - да, градската клюка още през август потвърди, че в петък е издадена заповед за екстрадиция на двамата ръководители и в понеделник тя е отменена. И в двата случая от ръководителя на ДАНС". Така бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров коментира случая с тайния свидетел по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, който остана в ареста.

"За да има причина да бъде издадена тази заповед за напускане на страната, със сигурност нещо е установено. Някакво неправомерно поведение, връзки, дали със структури, свързани с организирана престъпност, дали с чужди служби, нещо е установено. Много би било жалко ако някой в определен момент реши да се откаже да гони тези хора в името на постигане на някакъв частен интерес. В момента аз говоря без факти, просто спекулирам на темата", заяви Гяуров.

По темата за неизвестния народен представител, свидетелствал срещу Коцев, Гяуров коментира: "За всички беше ясно, че споменаването на такава фигура на неизвестен народен представител, се прави само за да се премести гледането на делото в София. За всички беше ясно, че няма да се покаже такъв депутат никога, никъде. И само някъде доколкото аз прочетох в медиите, една от свидетелките е споменала, че май някой бил казал, че всъщност имало такъв депутат."

По темата за отнетото право на президента да издава указ за назначаване на шефовете на спецслужбите бившият директор на националната разузнвателна служба коментира: "Това е дежавю. Ние това сме го гледали преди 12 или 13 години. Когато президентът беше от ГЕРБ - Плевнелиев и мнозинството по времето на кабинета Орешарски, всъщност направи същото, защото имаше противоречие по повод на назначенията. Така, че ни отново се връщаме в онзи период и очаквам, че когато този президент престане да бъде такъв, може отново законно ще бъде променен.

"Службите се тресат"

"Със сигурност в момента службите се тресат. И разузнаването, и ДАНС. Тресат се в очакване. Какво ще се случи? Ще се случи ли? Кой ще дойде? Кой ще се замине? Но не това е най-важно. Според мен най-важното е да бъдат излъчвани почетени хора в начелото на тези служби", смята Гяуров.

По темата за дроновете - имаме ли ние способността да се противопоставим на всичко това, Гяуров е песимист. "Въпросните саботьори вече не са в автомобили с дипломатически номера. Въпросните саботьори могат да бъдат всеки ден около нас. Виждате, че руските служби в момента рекрутират всевъзможни хора. От убеден русофил, през безработен гражданин, който иска да заработи някой лев, до глупав тийнейджър, който също иска да заработи някакъв лев. Рекрутирането става през социалните мрежи, плащането става в биткойн. Всеки би могъл да бъде агент и да извърши престъпление срещу няколко биткойна", обясни той.