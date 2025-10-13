Войната в Украйна:

За пръв път иранска медия призна: Операцията на Хамас от 7 октомври беше грешка

За пръв път иранска медия призна: Операцията на Хамас от 7 октомври беше грешка

Джомхури Еслами, един от най-старите и лоялни вестници на иранския режим, публикува сензационна статия. За първи път иранска държавна медия признава катастрофалните последици от нападението на Хамас срещу Израел за проиранската „Ос на съпротивата“.

Вестникът открито нарича операцията на Хамас „Потопът Ал-Акса“ стратегическа грешка. Две години по-късно Газа е разрушена на 80%, с десетки хиляди убити и ранени и милиони разселени. Режимът на Асад в Сирия падна, което на практика извади страната от антиизраелския фронт и я приближи до САЩ. Хизбула — ключовият пълномощник на Иран — загуби влиянието си и хиляди бойци, включително и дългогодишния си лидер Хасан Насрала. Йемен и самият Иран претърпяха тежки загуби — над 1100 убити и повредени ядрени съоръжения. 

В същото време статията признава, че Израел също не успя да постигне основната си цел — Хамас не беше унищожен. Според редакторите няма победители, защото всички са загубили. За Иран тази публикация отбелязва исторически момент: за първи път държавните медии признаха провала на дългогодишната регионална стратегия на режима — на практика публично признание за краха на „Оста на съпротивата“. В резултат на войната Израел отслаби Иран и неговите пълномощници в Близкия изток. Единствените, които все още извършват атаки, са хутите — и дори те периодично са удряни с ответни въздушни удари.

Елин Димитров
