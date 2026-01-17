Еврокомисията вече придвижва членството на Украйна в ЕС бързо и тайно

Европейската комисия обмисля възможността да позволи бързо, но ограничено присъединяване към Европейския съюз на Украйна и други страни-кандидати, съобщава агенция Ройтерс. Идеята за присъединяване на Киев още през 2027 г. е записана в 20-точковия мирен план, обсъждан от Евросъюза, Съединените щати и Украйна.

Предложението, което се подготвя в Брюксел, е Украйна да бъде допусната в Евросъюза, но с ограничени права. Придобиването на пълни права за гласуване в Европейския съвет ще стане постепенно и едва след като политиците в Киев изпълнят необходимите критерии.

Придвижването на процеса на европейска интеграция ще помогне политически на Киев още в хода на войната, но ще срещне отпор в страните от Източна Европа, които могат да блокират процеса в Европейския съвет, посочи Филип Беднарчик, директор на варшавския офис на Германския фонд "Маршал", в интервю за БНР.

Как се планира?

Всъщност Брюксел подготвя предложения за премахване на системата за присъединяване към ЕС, използвана от времето на Студената война, и замяната й с противоречив двустепенен модел, който би ускорил присъединяването на Украйна в рамките на всяко мирно споразумение за прекратяване на войната, допълва в. "Файненшъл Таймс".

Източници от ЕК обаче съобщават, че украинският президент Володимир Зеленски ще може да приеме други аспекти на евентуално мирно споразумение, като отстъпването на територия на Русия, само ако може да представи членството в ЕС като положителен резултат. Предварителният план, който се обсъжда, ще позволи на Украйна да се присъедини към блока, но с много по-малко правомощия за вземане на решения. Според официални представители Украйна първоначално няма да има нормални права на глас на срещите на лидерите и министрите, например.

Съгласно предложенията, които все още са в процес на разработване, Киев ще получи постепенен достъп до части от единния пазар на блока, неговите селскостопански субсидии и вътрешното му финансиране за развитие, след като изпълни определени критерии след присъединяването. Това би променило драстично правилата за присъединяване, договорени през 1993 г., които изискват от страните да изпълнят огромно количество регулации на ЕС в редица области на политиката и да влязат в клуба едва след като са изпълнени всички условия.

"Извънредните времена изискват извънредни мерки... Ние не подкопаваме разширяването. Ние разширяваме концепцията за разширяване. Правилата са написани преди повече от 30 години. И те трябва да бъдат по-гъвкави. Това е момент, който се случва веднъж на поколение, и ние трябва да се възползваме от него", казва висш дипломат от ЕС, запознат с концепцията, цитиран от изданието.

На този хон обаче дипломати от държави-членки на ЕС и други страни, които се стремят да станат членки и които са участвали в неформални дискусии с ЕК по предложението, казват, че има дълбоко недоволство от концепцията. Някои се опасяват, че тя ще има отрицателно въздействие върху бъдещата стабилност на блока, ще понижи стойността на членството и ще предизвика недоволство у другите страни кандидатки. "Това е капан, заложен от Путин и Тръмп, и ние влизаме в него", казва друг дипломат от ЕС, посочвайки риска за единството на блока.

"ЕС отново е заклещен между чука и наковалнята. Той няма друг избор, освен да ускори присъединяването на Украйна, но това ще отвори кутията на Пандора с политически и стратегически рискове, които никой в Брюксел не разбира напълно", смята Муджатаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group.

Ще се случи ли?

Напредъкът на Украйна в съществуващия процес на присъединяване е стопиран от Унгария, която блокира единодушното одобрение, необходимо за официалното откриване и закриване на всяка от 35-те т.нар. "глави" за присъединяване.

Длъжностни лица от ЕС и Украйна считат, че ако САЩ подпишат евентуалния мирен план, това ще принуди Будапеща, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, да отстъпи. В четвъртък председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен свърза присъединяването на Украйна с мирните преговори. "Присъединяването е както ключова гаранция за сигурността на Украйна, така и основен двигател за бъдещ растеж и просперитет", заяви тя.

Според непотвърдена информация голяма група от настоящите членове на ЕС, макар и желаещи да подкрепят Украйна, се съпротивляват яростно на всякакви мерки, които биха създали пропуски в правилата или биха установили двустепенна система на членство. "Не може да има процес, основан на заслуги, с фиксирана дата за приключване", казва дипломат.

Ощетените

Черна гора и Албания са най-близо до членство по отношение на напредъка по етапите и може да почувстват, че им се предлага по-малко привлекателна награда, смятат трима от седемте източника на "Файненшъл Таймс". Това би повдигнало и въпроси за това дали на други държави, които са постигнали малък или никакъв напредък към членство през последните години - като Босна и Турция - ще бъде предложена същата опция за "опростено разширяване".

Не е ясно как това би се отразило на страните от Европейското икономическо пространство, като Норвегия, които са част от единния пазар без право на глас, или на други страни, които не са кандидатки за членство, но са близки партньори, като Обединеното кралство.

"По този начин се поставят огромни, трудни въпроси", казва трети висш дипломат от ЕС и допълва: "Възможни са толкова много непредвидени резултати".