Няма умора: Лили Иванова отново ще пее в парижката зала "Олимпия"

Лили Иванова ще пее за втори път в парижката зала „Олимпия“. Събитието на 24 май 2026 г. е под патронажа на президента Румен Радев. Във френската столица певицата ще излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.

Лили Иванова отправя специални благодарности на Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, и Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. Припомняме, че тази година изпълнителката участва за първи път в програмата на фестивала „Франкофоли“, чието 11-то издание бе на 20 и 21 юни в Пловдив.

Първото участие на Лили Иванова в зала „Олимпия“

На 9 януари 2009 г. Лили Иванова стана първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа. На следващата година излезе албумът ѝ "Au Nom De La Foi" (В името на вярата), който носи името на изпълнената на френски песен по текст на Стефан Шапел, музика на Кристиян Хол и аранжимент на Емил Бояджиев.

