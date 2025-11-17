Станислав Манолев: Взеха ме от барбекю за дебюта ми във Висшата лига (ВИДЕО)

Бившият национал Станислав Манолев разкри, че е бил взет директно от домашно барбекю след обаждане от Димитър Бербатов, за да дебютира с екипа на Фулъм в английската Висша лига. Манолев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа нечувани досега случки от своята богата кариера, преминала в отборите на Пирин (Благоевград), Литекс, ПСВ Айндховен, Кубан Краснодар, Динамо Москва, ЦСКА и Лудогорец.

Десният краен защитник, който ще остане в историята на националния отбор и с гола си от над 30 метра във вратата на Джиджи Буфон, се върна към паметни моменти като скандала си с Гриша Ганчев, срещата си със Златан Ибрахимович и преживяванията със съотборници като Дрис Мертенс и Мемфис Депай.

А защо два пъти Манолев е отказал да премине в Левски, как са се разбрали с Мино Райола да му стане агент, как е убедил жена си да дойде да живее с него в Разград по време на престоя му в Лудогорец и още много интересни истории – гледайте в епизода.

ОЩЕ: "Пас към миналото": 9-имата българи, играли във Висшата лига на Англия