Стармър, Мерц и Макрон се събират на работна вечеря в Берлин

Британският премиер Киър Стармър ще се присъедини към германския канцлер Фридрих Мерц и президента на Франция Еманюел Макрон утре вечер в Берлин за работна вечеря, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на германското правителство. Първоначално се съобщаваше, че вечерята ще е само между Мерц и Макрон, като беше обявено, че двамата ще разговарят за дигитализацията. Не става ясно обаче за какво ще говорят лидерите, когато към тях се присъедини и Стармър.

Трите европейски сили имат навика да се събират във формат Е3, когато става дума за иранската ядрена програма, те също така са големи поддръжници на Украйна, защитаваща се от Русия. Срещата в Берлин ще последва европейско заседание, посветено на дигиталния суверенитет и на намаляване на зависимостта от американските технологични гиганти, предава БТА.

