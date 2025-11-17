Оспорвана надпревара: 15 са кандидатите за кмет на Букурещ

Голям брой кандидати и оспорвана надпревара се очаква на 7 декември на изборите за кмет на Букурещ - позиция, която стана вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния през май т.г. Днес е последният ден, в който се приемат кандидатури в Общинското избирателно бюро, а окончателният списък на кандидатите ще бъде обявен на 23 ноември, съобщава агенция Аджерпрес. До изтичането на крайния срок бяха внесени общо 15 кандидатури, посочва румънската секция на Радио Свободна Европа.

Основните политически сили обявиха своите кандидати още в края на октомври и началото на ноември, а социологическите агенции от няколко седмици публикуват данни от сондажи за подкрепата, с която се ползват отделните претенденти.

Още: Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

Според най-новото проучване, което цитират водещите румънски медии днес, разликата между кандидатите, класирани на първите четири места, е най-много 1,3 процента, тоест в границата на статистическата грешка, отбелязва телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Кои са основните претенденти?

Данните от проучването на агенция "АтласИнтел" по поръчка на информационния сайт Хотнюз класира на първо място кандидата на Национално-либералната партия Чиприан Чуку с 19,2 процента от потенциалните гласове. Чуку в момента е кмет на Шести сектор на румънската столица.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия Даниел Балуца с 18,2 процента подкрепа. Балуца в момента е кмет на Четвърти сектор на Букурещ.

Кандидатът на партия „Съюз за спасение на Румъния“ Каталин Друла е получил 18,1 процента от потенциалните гласове, а четвърта е журналистката Анка Александреску със 17,9 процента, която се кандидатира като независима с подкрепата на най-голямата опозиционна партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR).

Още: Краен вариант: Румъния за национализацията на "Лукойл"

Информационният сайт Зиаре отбелязва, че изненадващ ръст в последното проучване показва Ана Чичала – кандидат на извънпарламентарната партия СЕНС (Здраве, образование, природа, устойчивост), която е събрала 7,1 процента. Този резултат е значително по-висок от подкрепата за Чичала в предишни проучвания, отбелязва Зиаре.

В Общинското избирателно бюро бяха внесени 15 кандидатури за кметския пост в румънската столица. Контестации по тях може да бъдат правени до 19 ноември, а на 23 ноември ще бъде известен окончателният списък на кандидатите. Предизборната кампания ще продължи две седмици, информират румънските медии.

Най-големите партии, включително от управляващата коалиция, обявиха своите претенденти за кметския пост още преди няколко седмици. В различните социологически анкети, огласени до днес, като фаворит се очертаваше или кандидатът на най-голямата партия в Румъния – Социалдемократическата (СДП) - Даниел Балуца, или този на Национално-либералната партия (НЛП) – Чиприан Чуку.

В проучване на агенция КУРС, осъществено между 3 и 14 ноември, на първо място е класиран Даниел Балуца от СДП с 27 процента. Чиприан Чуку от НЛП и Каталин Друла от участващата в управлението партия „Съюз за спасение на Румъния“ (USR), са получили по 22 процента. Журналистката Анка Александреску, подкрепена от опозиционната партия AUR, е събрала 15 процента от потенциалните гласове.

Още: Румъния откри най-голямата православна църква в света (ВИДЕО)

Останалите кандидати са събрали между 2 и 5 процента, информира телевизия Диджи 24.

Според анкета на „Авангард“ от периода 2-7 ноември Даниел Балуца от СДП също е на първо място с 24 процента, а кандидатът на либералите Чиприан Чуку е класиран втори с 21 процента. Следват Каталин Друла от USR с 20 на сто и Анка Александру със 17 процента.

В друго проучване от края на октомври Чиприан Чуку и Даниел Балуца отново са фаворити в надпреварата, но кандидатът на либералите (Чуку) е на първо място с 26,4 процента от гласовете, а този на социалдемократите (Балуца) получава 24,5 на сто.

Ето и останалите кандидати:

Александру Зидару, известен като Макавели – независим кандидат, който се представя като инфлуенсър. Макавели стана известен в ТикТок след анулирането на резултата от президентските избори през 2024 г., когато обяви, че е поддръжник на Калин Джорджеску.

Джордже Бурча – кандидат на националистическата Партия на младите хора (POT). Бурча е актьор, завършил е Националния университет за театрално изкуство и кинематография в Букурещ и е съпруг на певицата Андрея Балан.

Георге Флоаря – кандидат на „Национално-селска партия Маниу-Михалаке“ и главен секретар на партията. Флоаря е инженер по професия и предприемач.

Еуджен Теодорович – независим кандидат, бивш министър на финансите в правителството на Виктор Понта (СДП).

Дан Трифу – независим кандидат, председател на Еко-гражданската фондация, по професия инженер. Неправителствената му организация са занимава с опазване на околната среда, историческото наследство и правата на човека.

Дан Кристиян Попеску – независим кандидат, който в момента е общински съветник в Букурещ от листата на СДП. Бил е заместник-кмет на Втори сектор на Букурещ от листата на НЛП и депутат от НЛП в периода 2012-2016 г.

Георге Нецою – независим кандидат и бизнесмен. Известен е като акционер на футболните клубове „Рокар Букурещ“, „Динамо Букурещ“ и „Университатя Крайова“.

Михай Йоан Ласка – кандидат на Партия на патриотите на румънския народ. Бивш депутат от AUR, откъдето бе изключен през 2021 г. През септември 2023 г. оглави въпросната партия.

Оана Крецу – кандидат на Обединена социалдемократическа партия. Оана Крецу е адвокат, председател на Обединената социалдемократическа партия. През 2024 г. Оана Крецу подаде документи за участие в президентските избори, но кандидатурата й бе отхвърлена заради недостатъчен брой подписи в нейна подкрепа, припомня румънската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

Влад Георге – независим кандидат, бивш евродепутат от партия „Съюз за спасение на Румъния“. Той не успя да влезе в Европейския парламент на изборите през 2024 г., когато се кандидатира като независим, припомня РСЕ.

За кмет на Букурещ ще имат право да гласуват 1,8 млн. румънски граждани на 7 декември. На тази дата ще се произведат и избори за Окръжен председател на Бузъу, както и избори за кмет на 12 по-малки населени места.

Още: Пътните такси в Румъния - двойно по-евтини от тези в България