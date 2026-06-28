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"Феодален" скандал в ЕК с привилегиите на комисарите: Заради жегата спряха климатиците, но само на "простосмъртните"

28 юни 2026, 10:00 часа 853 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Феодален" скандал в ЕК с привилегиите на комисарите: Заради жегата спряха климатиците, но само на "простосмъртните"

Централата на Европейската комисия беше принудена да изключи климатичната си система заради горещата вълна и това предизвика скандал с обвинения в селективност и дискриминация, пише Политико.

Служителите, работещи в сградата Berlaymont, получиха текстово съобщение по обяд, гласящо: „БЕРЛ - СПЕШНО - Поради екстремни метеорологични условия, принудително спиране на системата за охлаждане на въздуха на етажи от 1 до 7 за останалата част от деня.“

13-етажната сграда е работно място на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, нейните 26 комисари и около 3000 служители. Фон дер Лайен работи на 13-ия етаж, а повечето от офисите на нейните комисари се помещават на 8-и или по-висок етаж. Така висшият ешалон на ЕК остана незасегнат, а без климатик в жегите бяха принудени да работят само по-ниско ниво служители.

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"Феодализъм"

Белгия и голяма част от Европа се задъхват от невиждани жеги през последната седмица.

Ходът разгневи някои служители на Комисията, които работят без климатизация, включително ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

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„Това е като феодализъм“, заяви служител на Комисията, работещ на по-нисък етаж в сградата, визирайки факта, че комисарите на горните етажи могат да оставят климатиците си включени. Друг служител се съгласи, че това е „позор“.

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Трети служител, работещ на 8-ия етаж, каза пред POLITICO в петък, че дори с работещ климатик, температурата вътре все още е била 25,7 градуса.

Топлинната вълна предизвика подновен дебат относно липсата на климатични системи в домовете и офисите в голяма част от хората в Европа. Само около 1/5 от домакинствата на континента имат климатик. В Белгия 1/5 от всички влакове са без климатик, което накара националната железопътна компания да отмени много услуги в пиковите часове.

Европейският парламент също се сблъска с прекъсвания на електрозахранването тази седмица заради консумация на енергия от пускането на охладителната му система.

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ЕК Жега жеги климатици гореща вълна
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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