Невиждана жега във Франция погуби десетки, Европа "гори" с рекордни температури (ВИДЕО)

От миналия четвъртък насам във Франция 40 души са загинали вследствие на горещата вълна, съобщи министър-председателят Себастиан Льокорню, като температурите удариха рекордни нива в няколко големи града, а горещата вълна достигна своя пик в редица европейски държави. "Не трябва да се подценява рискът от плуване в зони без надзор по време на гореща вълна", заяви министърът на спорта и младежта Марина Ферари пред френското радио, цитирано от BBC.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

В понеделник Франция отбеляза най-горещия юнски ден в историята си, а вечерта – най-горещата нощ, като средната минимална температура беше 21,6 °C според Météo France, а повече от половината от страната беше в червена тревога.

🥵 44°C and rising: France braces for temperatures never seen before



The country is baking under a historic heatwave, with temperatures in Paris climbing to 44°C. Schools are closing, air quality is deteriorating, and authorities are warning residents to avoid alcohol and stay… pic.twitter.com/gLnY5NwiTQ — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Френският министър на спорта заяви, че твърде много хора се опитват да се разхладят в реки и канали, без непременно да отчитат рисковете. Сред загиналите е 13-годишно момиче, което в неделя вечерта е отишло да се изкъпе със семейството си в река Сена в Фонтен-ла-Порт, въпреки че не е знаела да плува. Междувременно млад професионален футболист е в критично състояние в болница, след като е бил изваден от река Рона в парк близо до Лион. Службите за спешна помощ бяха извикани в района, за да спасят четирима млади мъже, които бяха изпаднали в затруднение в участък от реката, където плуването е забранено.

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Две други смъртни случая в понеделник също бяха приписани на екстремната жега във Франция, след като деца на две и четири години бяха открити в семейния си автомобил на паркинг в южния град Карпентра.

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Вълната от горещина доведе и до спирането на атомна електроцентрала в югозападната част на Франция в понеделник вечерта, тъй като се очакваше температурата на водата в река Гарон да достигне 28 °C във вторник. Съгласно френското законодателство температурата на водата, използвана за охлаждане на реакторите в електроцентралата "Голфеш", не трябва да надвишава тази стойност.

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Европа "гори"

Междувременно в Испания се очаква температурите да надхвърлят 40 °C в някои райони, като в третия ден от националната гореща вълна са обявени червени тревоги в Андалусия на юг, както и в Кантабрия и Страната на баските на север.

Испания е по-изложена на последиците от климатичните промени, отколкото почти всяка друга европейска страна. Държавната метеорологична служба Aemet посочва, че юнските горещи вълни стават все по-чести – между 2000 и 2025 г. на континенталната част на Испания са регистрирани 10 такива, докато през предходните 25 години са били само две.

🇪🇺 Europe is experiencing one of its most intense heatwaves in decades, with temperatures forecast to reach up to 45°C (113°F) in parts of France this week.



Forecast peak temperatures:



🇫🇷 France: 45°C / 113°F

🇬🇧 London: 39°C / 102°F

🇳🇱 Amsterdam: 34°C / 93°F

🇩🇪 Berlin: 38°C /… pic.twitter.com/r13IPK0jFY — Europa.com (@europa) June 22, 2026

Испанската метеорологична служба Aemet съобщава, че във вторник температурите в селските райони близо до южния град Кордоба могат да надхвърлят 44°C, докато в долината на река Ебро в североизточната част на страната те могат да надхвърлят 42°C. В 101 от 828-те метеорологични станции на Aemet температурите достигнаха или надхвърлиха 40°C в понеделник, като в Андухар бяха регистрирани 45°C. "Има данни, че в началото на лятото горещите вълни вече се случват по-често, отколкото през предишните десетилетия", заяви пред испанските медии Рубен дел Кампо от Aemet.

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А в Италия в 15 града, сред които Рим, Милано, Флоренция, Торино и Венеция, беше обявена червена тревога за гореща вълна. Тревогата сигнализира за условия, които могат да представляват риск за здравето дори за здрави възрастни, а не само за възрастни хора или хора с хронични заболявания.

Италианското правителство възобнови извънредните мерки за защита на труда, насочени към предпазване на работниците, най-изложени на слънцето, включително селскостопанските и строителните работници, от работа през най-горещите часове. Компаниите, които спират или намаляват дейността си поради опасни горещи вълни, вече могат да получат държавна подкрепа за временно съкращение на персонала.

Няколко души са се удавили и в Германия, като се очаква температурите да достигнат до 40 °C в западната и югозападната част на страната до края на седмицата. Германската асоциация за спасяване на човешки живот (DLRG) съобщи, че между петък и неделя са регистрирани шест инцидента с фатален край при плуване, като особено мъжете са надценявали способностите си във водата.