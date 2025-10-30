Фицо: Словакия няма да даде "и един цент" за защита на Украйна

Словашкият министър-председател Роберт Фицо - един от най-благоразположените към Кремъл европейски лидери - отново зае твърда позиция срещу всякакви финансови ангажименти, свързани с военната помощ за Украйна. Той обяви, че Братислава няма да подпише гаранции, свързани с разходите за отбрана на Киев. Фицо дори възнамерява да свика извънредно заседание на парламента по този въпрос, стана ясно от думите му след проведено правителствено заседание на 29 октомври.

Роберт Фицо заяви, че ще откаже да одобри каквито и да било гаранции, покриващи военните разходи на Украйна през 2026–2027 г., като подчерта, че Словакия „няма да допринесе нито с един цент“ за финансирането, свързано с войната.

Снимка: Getty Images

Хуманитарна помощ, но не и бойни операции

Словашкият лидер повтори по-ранната си позиция, че Братислава е готова да предостави хуманитарна помощ, но няма да финансира бойни операции: Словакия отрече: Няма да изпращаме военна, а само хуманитарна помощ на Украйна.

Той също така даде да се разбере, че Братислава няма да се присъедини към нито една от схемите за финансова подкрепа, предложени от Европейския съюз, някои от които включват колективни гаранции за заеми. Според Фицо обаче Киев в крайна сметка няма да може да ги изплати.

Според Politico словашкият премиер и новият "стар" министър-председател на Чехия Андрей Бабиш са в полезрението на унгарския премиер Виктор Орбан в опитите му да сформира малък алианс срещу Украйна в рамките на Европейския съюз. Изданието се позовава на думи на съветника на унгарския лидер - Балаж Орбан, от които се разбира, че Будапеща търси съюзници, за да блокира решения на ЕС за помощ към Киев: Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна.