Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна

Унгария се стреми да се обедини с Чехия и Словакия, за да формира скептично настроен към Украйна алианс в Европейския съюз. Това става ясно директно от думи на политическия директор на кабинета и съветник на унгарския премиер Виктор Орбан - Балаж Орбан (двамата нямат роднинска връзка) - в коментар за Politico. Той каза, че министър-председателят се надявал да обедини сили с Андрей Бабиш, чиято дясна популистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да координират позициите си преди срещите на лидерите на ЕС.

"Мисля, че това ще се случи и ще става все по-видимо", отвърна Балаж Орбан, попитан за възможността скептичен към Киев съюз да започне да действа като блок в Европейския съвет.

Още: "Светът бавно свиква с войните": Орбан пристигна във Ватикана за среща с папата (СНИМКА)

Съюзът е далеч от сформиране, но би бил пречка за помощта на ЕС към Украйна

Твърди се, че сформирането на обединението може да отнеме известно време, защото Фицо се въздържа от официално съюзяване с Орбан в конкретни области на политиката, а Бабиш все още не е сформирал правителство след победата на партията му на изборите.

Въпреки че солиден политически алианс все още е далеч, неговото формиране би могло значително да затрудни усилията на ЕС да предостави финансова и военна подкрепа на Украйна.

Още: Президентът на Чехия възложи на Бабиш да състави правителство

Снимка: Виктор Орбан и Роберт Фицо, Getty Images

Унгария иска да възроди политиките на Вишеградската четворка

Според представителя на Орбан това ще бъде така нареченото възстановяване на Вишеградската четворка, която включваше Унгария, Чешката република, Словакия и Полша, след като евроскептичната полска партия „Право и справедливост“ дойде на власт във Варшава през 2015 г. Сега обаче във Варшава управлява "Гражданска платформа" на бившия председател на Европейския съвет Доналд Туск и не може да се говори за участие на поляците в подобен формат.

Според Балаж Орбан този формат е функционирал много добре по време на миграционната криза. Вишеградската четворка насърчаваше политика на силни външни граници за ЕС и се противопоставяше на всякакво задължително презаселване на мигранти между държавите членки.

Още: Унгария пробва да заобиколи санкциите на САЩ срещу руския петрол, Орбан не казва как (ВИДЕО)

Вишеградската четворка се раздели след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, като Полша зае твърда позиция срещу Москва, а Унгария – обратната. Следователно новият алианс би имал има три, а не четири члена, отбелязва Politico.

На 6 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще бъде в ЕС – със или без Орбан, защото това е избор на украинския народ. Будапеща е против членството на Киев в блока и правителството на Орбан организира национален референдум по този въпрос, като твърдеше, че мнозинството от унгарците са на същото мнение: Пълен провал за Орбан: Референдумът му против Украйна в ЕС е с нищожна активност.