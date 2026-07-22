Русия гори, бизнеси фалират. Путин: Стабилни сме, кризата е временна (ВИДЕО)

Отдавна ви представяме доказателства, че руският диктатор Владимир Путин живее в паралелна реалност, но днес той добави нови примери в богатата колекция. Издирваният от Международния наказателен съд лидер на Кремъл увери, че кризата с горивата е "временна", а състоянието на руската икономика остава "стабилно" - БВП на Русия е нараснал с 0,2% през първите пет месеца на тази година и с 0,3% през май, а федералният бюджет е с излишък през юни, каза той.
„Състоянието на руската икономика и ключовите отрасли е стабилно въпреки опитите за дестабилизиране на пазара на горива“, смята Путин. Публичните финанси в Руската федерация също са "стабилни", добави той. Каза също, че приходите от сектори, различни от нефта и газа, през второто тримесечие са били с повече от една четвърт по-високи в сравнение със същия период на миналата година.
"Стабилна" ли е Русия наистина?
Тази представена картина обаче не се вписва добре в контекста на официалните данни, показващи, че дефицитът във федералния бюджет е достигнал 7,2 трилиона рубли в сравнение с планираните 3,8 трилиона за годината, т.е. почти двойно превишение още към юли месец. Съобщаваше се също така за четвърто неуспешно емитиране на федерални държавни облигации, като се посочваше, че банките не са били склонни да отпускат заеми при по-ниски лихвени проценти. Тези съобщения пораждат опасения относно финансирането на държавните разходи по-късно през годината: Китай удари по Путин и авантюрите му, руският бюджетен дефицит се наду два пъти над планирания за годината (ОБЗОР - ВИДЕО).
Що се отнася до бензиновата криза, ден по-рано руското бизнес издание „Коммерсант“ съобщи за приоритетния ред, по който властите искат да разпределят бензина: на първо място – за държавните клиенти, военните заводи, общинските нужди, „Руските железници“, гражданския автопарк и земеделските стопани. Обикновените шофьори, които ползват обикновените бензиностанции, бяха на края на опашката.
Думите на Путин идват в деня, в който украинските сили удариха поредни логистични центрове на онлайн търговеца Wildberries, наричан "руския Amazon" - в Краснодар (Краснодарския край) и Невинномиск (Ставрополския край). Киев се цели в обектите, защото според Украйна те съхраняват и доставят дронове и компоненти за безпилотни апарати за руската армия, както и други видове въоържение. Кремъл отрича.
😷 Apocalypse Yet? Residents of Krasnodar Told to Stay Indoors After Strike on Wildberries Warehouse— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
The city is literally struggling to breathe. Local health authorities have urged residents to wear respirators, keep their windows shut, clean their homes more frequently, rinse… pic.twitter.com/GXWAvrW1Vt
Атаките обаче подпалиха поредните съоръжения на Wildberries след серията нападения срещу логистичен център в Електростал, Московска област, и в Котовск, Тамбовска област, през уикенда. Сега властите в Краснодар предупредиха хората да не излизат навън или да носят маски, а в Невинномиск беше обявено локално извънредно положение. Има поне една жертва - в Краснодар, и няколко ранени.
😁 Putin: Difficulties in the fuel market are temporary— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
“The state of the Russian economy and key industries is stable, despite attempts to destabilize the fuel market,” he added.
And in this video, the “stable” Russian economy is literally burning out.
Well, the old man… https://t.co/mpBCGPGyFJ pic.twitter.com/sfjQHEyq3G
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Всичко това накара руски предприемачи да разказват за тежки загуби, след като украинските удари с дронове поразиха няколко склада на Wildberries. Всички те твърдят, че бизнесите им са останали в руини, а собствениците са изправени пред дългове. Кой обаче е виновен, след като пълномащабната война бе подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. и Украйна бе принудена да се защити и отвърне?
Russian business owners describe severe losses after Ukrainian drone strikes hit several Wildberries warehouses. They all say their businesses left in ruins and owners are facing debt.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026
They should blame the Kremlin's for bringing economic consequences home to Russia. #Ukraine pic.twitter.com/tHME2v9baL
🇷🇺 "Officially Broke Today." Russians Break Down After Strike on Wildberries Warehouse— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
"I'm going home now, I'll pay my taxes with the last money I have left — and that's it. I honestly don't see any way out of this situation," says a now-unemployed businesswoman through tears.… pic.twitter.com/4ufDAx9NvG
На този фон - ръководителят на украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр" заяви в интервю с ирландския журналист Каолан Робъртсън: „Това е първата война в тяхната история, в която украинците не се сражават рамо до рамо с тях, а срещу тях“.
Какво тогава предстои за Русия? Отговорът на командира беше кратък и категоричен: „Те са прецакани".
🔥 Magyar Delivered a Brutal Truth About Russians — a Quote for the History Books— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
"This is the first war in their history in which Ukrainians are fighting not alongside them, but against them," said the Commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces in an interview with Irish… pic.twitter.com/ubPmwmTM23