Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 22 юли, че на следващия ден е насрочена среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Филипините. „Вече е договорена среща с Рубио“, заяви Лавров на пресконференция в столицата Манила, където се провежда среща на външните министри от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Новината идва в момент, в който мирните усилия в Украйна, ръководени от САЩ, на практика остават в застой заради войната с Иран, а Киев и Москва все още са далеч от съгласие по териториалните въпроси.

САЩ все още не били отхвърлили "духа от Анкъридж"

Руският външен министър добави, че според него Вашингтон все още не е отхвърлил предложенията, направени на срещата на върха в Анкъридж, щата Аляска, през август 2025 г. между руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

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Макар Вашингтон многократно да е отричал, че от срещата е произлязло каквото и да е мирно споразумение или идея за такова, представители на Кремъл твърдяха редовно, че срещата е създала рамка, наречена „духът от Анкъридж“. По думите им, тя предвиждала Украйна да се откаже от територии в Донбас в замяна на оттеглянето на Русия от части от областите Суми и Харков.

Преди около месец държавният секретар на САЩ Марко Рубио опроверга наратива на Русия за "духа от Анкъридж", като заяви, че там не е била постигната никаква договорка по оста Москва-Вашингтон, що се отнася до мира в Украйна. Кремъл обаче използваше умело тази опорка за някакво задкулисно споразумение, за да удари по амбициите на западните съюзници на Украйна.

Само че от Москва вече признаха - "дух от Анкъридж" няма. Според президентския съветник Юрий Ушаков Русия не очаквала изпълнението на "споразуменията от Анкъридж", а победа във войната. Той каза преди около месец, че една от страните не е успяла да изпълни споразуменията, постигнати в Аляска по време на преговорите между Тръмп и Путин, визирайки САЩ, но без да дава допълнителни подробности.

Изискванията, представени на САЩ в Аляска, са включвали искането на Москва Вашингтон да окаже натиск върху Украйна да се оттегли напълно от Донбас, съобщи пред украинското издание Kyiv Independent източник, запознат с дискусиите в Аляска. Украйна многократно е отхвърляла идеята да отстъпи стратегически важни територии в Донбас.

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„Вчера се срещнахме накратко с Марко Рубио на прием и потвърдихме, че срещата ще се състои утре сутринта. Надявам се, че ще имаме възможност да ви споделим впечатленията си“, заяви Лавров пред журналисти след участието си в събитията на АСЕАН във Филипините.

Той коментира също така значението на "споразуменията", уж постигнати между Русия и САЩ по време на преговорите в Аляска.

„Веднага след срещата в Анкъридж президентът Путин и президентът Тръмп ясно заявиха, че е постигнато споразумение по ключови въпроси. И ние изхождаме от предположението, че, поне досега, нашите американски колеги не са отговорили с отхвърляне на собствените си предложения, които бяха изказани и които сега са добре известни на всички, тъй като имаше многобройни коментари“, заяви Лавров.

Външният министър на Русия също така каза, че ще попита Рубио за неотдавнашното изявление на Тръмп, че скоро може да бъде сключен мир в Украйна.

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