Фон дер Лайен: 57% от пълнолетните в ЕС са изцяло ваксинирани срещу коронавирус

По думите ѝ, 57% от пълнолетните европейци т.е. над 18 години имат завършен имунизационен курс срещу COVID-19. Тези данни поставят Европа "сред световните лидери", когато става въпрос за процеса на имунизация срещу коронавируса, каза председателят на ЕК.

Освен това тя отбеляза, че "процесът на наваксване е бил много успешен", но предупреди, че усилията за ваксиниране на възможно най-много хора трябва да бъдат продължени.

Фон дер Лайен добави, че делта вариантът на коронавируса е много опасен и отправи призив към всички, които имат тази възможност, да се ваксинират заради собственото си здраве и за да защитят останалите. Тя увери, че ЕС ще продължи да доставя необходимите количества ваксини за тази цел.

