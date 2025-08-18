Двама кандидати влизат в битка за президент на Боливия

Двама кандидати от десницата се класират за втори тур на президентските избори в Боливия, сочат екзитполове, предаде Франс прес и БТА. Първите резултати от екзитпол, обявени от телевизия "Унител", отреждат първо място на сенатора центрист Родриго Пас от Християндемократическата партия (ХДП), спечелил 31,3 процента от гласовете. Бившият консервативен президент Хорхе „Туто“ Кирога от коалицията "Свободен Алианс" се класира втори с 27,3 процента от гласовете, сочи екзитпола на "Унител".

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете, като същевременно изпревари втория претендент в класирането с най-малко 10 процентни пункта, ще бъде произведен балотаж, който ще се състои на 19 октомври, посочва Ройтерс.

След предизборна кампания, засенчена от икономическата криза в страната, боливийците гласуваха вчера на избори за парламент и президент, които могат за първи път от над две десетилетия насам на доведат на власт в страна дясно правителство, отбелязва АП.

Колко души имаха право на глас и кои са останалите кандидати?

Около 8 милиона боливийци ще гласуват на 17 август за нов президент, вицепрезидент и всички места в законодателната власт - 26 сенатори и 130 депутати, съобщава "Ройтерс". Бившият президент Ево Моралес, доминиращата политическа фигура на Боливия през последните десетилетия, е лишен от правото да се кандидатира. Той призова електората да бойкотира надпреварата, но проучванията показват, че влиянието му намалява.

Най-важното за избирателите са икономическите проблеми на страната. Износът на природен газ се е сринал, инфлацията е на 40-годишен връх, а горивата са оскъдни.

Ако никой кандидат не спечели гласуването, ще се проведе балотаж, насрочен за 19 октомври. Новият президент встъпва в длъжност на 8 ноември. Настоящото боливийско Движение за социализъм, или MAS, което управлява почти непрекъснато от 2006 г., в момента слаба, фрагментирана политическа сила, като подкрепата на избирателите намалява.

Десни партии, обещаващи промяна на посоката и стабилизиране на икономиката, са в челните места по допитванията. Избирателният трибунал на Боливия планира да въведе нова система тази година, в отговор на твърденията за измами, направени след президентските избори през 2019 г., които доведоха до широко разпространени вълнения и оставка на тогавашния президент Моралес.

Съгласно новата система, протоколите за преброяване ще бъдат фотографирани в избирателните секции и ще бъдат предавани директно в центровете за преброяване. Международни наблюдатели от Европейския съюз (ЕС) и Организацията на американските държави ще наблюдават процеса.

Официалните резултати се очакват в рамките на седем дни. Никой от многобройните кандидати, борещи се за петгодишния мандат, не получава над 30% подкрепа в анкетите. Около една четвърт от избирателите казват, че все още не са решили.

Начело е 66-годишният Самуел Медина, дясноцентристки магнат в областта на недвижимите имоти, който доведе Burger King в Боливия. Основните предложения на Медина включват намаляване на държавните субсидии, приватизация на държавни фирми и укрепване на икономиката.

На второ място в анкетите е друг консерватор, 65-годишният Хорхе "Туто" Кирога, който за кратко е бил президент от 2001 до 2002 г. Платформата му включва възстановяване на правата на частна собственост и разширяване на свободната търговия. Водещият ляв претендент, с около 6% подкрепа, е 36-годишният Андронико Родригес, който някога беше смятан за политически наследник на Моралес, но се дистанцира от MAS. Неговата платформа се фокусира върху избирателите в селските райони и предложения за "строги икономии", целящи намаляване на държавните разходи, като същевременно се дава приоритет на хората в неравностойно положение.

