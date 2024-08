Фон дер Лайен: ЕС трябва да увеличи производството на оръжие (ВИДЕО)

ЕС все още не прави достатъчно, за да повиши капацитета си за производство на оръжие в условията на актуалните геополитически заплахи, по-специално войната на Русия в Украйна.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Защитата на Европа е преди всичко задължение на самата Европа. И макар да е редно НАТО да остане в основата на общата ни отбрана, се нуждаем и от един много по-здрав европейски жалон", каза германката на форума ГЛОБСЕК, международна конференция по сигурността, организирана тази година в Прага.

Фон дер Лайен посочи, че е заблуда, че в началото на това десетилетие Европа е полагала достатъчно усилия в сферата на сигурността, и добави, че втората половина на декадата крие големи рискове.

"Ние, европейците, трябва да сме нащрек. Във всяко нещо, което правим, вниманието ни трябва да бъде пренасочено към аспектите на сигурността. Трябва да гледаме на нашия Съюз като на проект за сигурност", подчерта ръководителката на ЕК.

The second half of the decade will be high-risk.



We Europeans must be on guard.



We must think about our Union as, intrinsically, a security project.



Where Central Europe has a crucial role to play ↓ https://t.co/m3LndLHjkN