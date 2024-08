Фон дер Лайен: Украйна се движи с невероятна скорост към членство в ЕС (ВИДЕО)

Украйна се движи с невероятна скорост към присъединяване към ЕС. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА.

В кратко видеопослание в социалната платформа "X" по случай днешния Ден на независимостта на Украйна Фон дер Лайен посочва, че "Европа винаги ще бъде на страната на Украйна, защото Украйна е Европа. Вашата свобода е и наша свобода. Вашата сигурност е и наша сигурност."

"И сега вие се движите с невероятна скорост към присъединяване към ЕС. Подкрепяме ви още от първия ден на войната и ще продължим да го правим, колкото време е необходимо. Слава Украини! Слава на Украйна".

Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.



Your freedom is our freedom.

Your security is our security.



We've been standing with you since day one. And we'll continue to do so, for as long as it takes.



I'm wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv