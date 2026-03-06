Украйна започна наказателно производство срещу Унгария за вземане на заложници

Националната полиция на Украйна започна наказателно производство срещу Унгария за задържането на седем служители на публичната „Държавна спестовна банка на Украйна“ (или "Ощадбанк") съгласно членове 146 и 147 от Наказателния кодекс на страната. Те се отнасят до незаконно лишаване от свобода и вземане на заложници. Уведомени са Европол и унгарските власти. Украинската полиция съобщи, че координира действията, насочени към установяване на всички обстоятелства около инцидента. Разследването продължава.

Похищение на украинско злато и пари

На 5 март в Будапеща унгарските власти са задържали два бронирани автомобила на украинската държавна банка "Ощадбанк", които са превозвали пари и злато от "Райфайзен банк" - от Австрия в Украйна. Конвоят е бил спрян, докато е преминавал транзит през Унгария. От пресслужбата на "Ощадбанк" заявиха, че превозът е бил рутинен трансфер между банки на пари и ценности и е извършен според европейските митнически и транзитни правила.

Будапеща е задържала 7 служители на инкасаторския екип на банката.

Според украинските власти са били превозвани приблизително 40 млн. долара, 35 млн. евро, около 9 кг злато - цялата стойност на задържаното възлиза на около 80 млн. долара.

Снимка: Getty Images

Унгария депортира служителите

Унгария впоследствие депортира седемте украински служители на "Ощадбанк". Унгарският външен министър Петер Сиярто поиска от Киев обяснение за пратките, като постави под въпрос дали средствата принадлежат на „украинската военна мафия“.

Украинският външен министър Андрий Сибиха не остана длъжен - той обвини Унгария, че е конфискувала превозни средства на "Ощадбанк" и е взела за заложници седем служители в Будапеща. „Това е държавен тероризъм и рекет“, заяви Сибиха и изиска освобождаването им.

Напрежението между Унгария и Украйна

Силното напрежение и влошаването на отношенията между Унгария и Украйна идва в последния месец заради спрения транзит на руски петрол през тръбопровода "Дружба". Причината са нанесените щети върху съоръжението при масирана руска атака и необходимостта от ремонт. Унгария не приема обяснението на Киев и го държи отговорен за случилото се. Отделно от това унгарският премиер Виктор Орбан, притеснен, че може да се раздели с поста при предстоящите избори, обвинява Украйна в политическа намеса.

Украинският президент Володимир Зеленски ескалира спора между двете държави, като заяви, че ако Будапеща блокира заема от 90 милиарда евро на ЕС за Киев, то той ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна, за да си поговорят с унгарския премиер на "собствения му език". Орбан пък заплаши с използване на сила срещу Украйна за преодоляване на блокадата на доставките по тръбопровода "Дружба".