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Жена загина при тежка катастрофа на магистрала "Тракия"

09 ноември 2026, 18:33 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жена загина при тежка катастрофа на магистрала "Тракия"

Жена е загинала при катастрофа между два автомобила на автомагистрала "Тракия“ край Камено, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Пътният инцидент е станал около 15:57 ч. при 341-ия километър на автомагистралата в посока Бургас, на територията на община Камено.

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Лек автомобил със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, е застигнал и блъснал движещия се пред него лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е била управлявана от 63-годишна жена от Карнобат, която е загинала на място.

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Вследствие на удара единият автомобил е спрял в аварийната лента, а другият – в лентата за ускорение. Движението в участъка се осъществява в средната лента при ръчно регулиране от служители на "Пътна полиция". Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

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Магистрала Тракия катастрофа Камено загинала жена
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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