Отложиха делото срещу Ива Михайлова. То ще се проведе на 27 ноември. Това заяви адвокатът на младата жена, след заседанието в съда в Кочани, което се проведе в нейно отсъствие. Вещи лица по автотехническата експертиза са били разпитани от защитата на Михайлова в Северна Македония. Прокурорът се е въздържал от такъв разпит с мотива, че първо трябва да се консултира с вещото лице на обвинението.

Припомняме, че в средата на миналия месец стана ясно, че 23-годишната жена е в България за медицински прегледи, въпреки наложената ѝ забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Тогава Михайлова и адвокатът ѝ заявиха, че са влезли у нас през граничен пункт, като Михайлова се легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. След случая Скопие обяви Михайлова за международно издирване. Младата жена е подсъдима за катастрофа със загинал, при която и тя пострада.

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След 12-дневен престой в „Пирогов“ и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да влезе в болнично заведение. Това обяви българският адвокат на Михайлова Николай Димитров.

Относно състоянието на Михайлова той уточни: „Има увреждания по гръбначния стълб, за които медиците прецениха, че следва да вземат мнението и на техни колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да се извърши на Ива“. „В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Към настоящия момент не може да се яви на делото, което се разглежда днес“, каза Димитров.

„Пуснали сме молба от нейно име, в която тя заявява, че желае изрично да участва по делото, да задава въпроси на вещите лица“, посочи адвокатът на младата жена. Става дума за видеоконферентна връзка.

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"Не може да се говори за бягство от страна на Ива Михайлова, тъй като тя не е имала никакви основания да се укрива", каза адвокатът на Михайлова Насер Рауфи след края на днешното заседание. Той добави, че делото все още не е достигнало дори половината от своя ход, няма издадени нито заповеди за издирване, нито други подобни мерки, които да дават основание да се говори за бягство, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

„Обяснихме и пред Апелативния съд в Щип, че единствената причина за нейното заминаване, а не бягство - това е неправилната терминология, използвана от прокуратурата, е, че тя действително е била принудена да замине, за да се лекува, тъй като здравословното ѝ състояние и съществуващото ѝ увреждане са били застрашени. Това не означава, че тя не желае да присъства на заседанията по делото. Това беше потвърдено и днес с писменото уведомление, което адвокатът ѝ от София - Николай Димитров, представи на два пъти, заедно с аргументи, приложени документи и съответните медицински становища, от които действително става ясно, че здравословното ѝ състояние е сериозно застрашено”, каза още Рауфи. Желанието на Михайлова да се включи с видеоконферентна връзка е отхвърлено от съда. Рауфи заяви, че ще обжалват решението.

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На заседанието по делото срещу Михайлова в съда в Кочани предстои представянето на две експертизи, стана ясно от думите на нейния защитник. „Заключенията на които са единодушни, че другият автомобил е навлязъл в насрещното движение - тоест в лентата за движение на моята доверителка, и той е причината за настъпилото ПТП. След като бъдат изслушани, съдът ще прецени дали да назначи друга експертиза“, каза Димитров.

Той заяви, че в момента не се води диалог с българските институции. „Единственото, върху което сме се съсредоточили, е да осигурим адекватно лечение на Ива. Тя в момента е под защита на българската държава“, добави адвокатът ѝ.