Пенсиониран руски генерал към Путин: Ти вече загуби войната в Украйна, нямаш ум и унищожаваш страната (ВИДЕО)

Пенсионираният руски генерал-полковник Леонид Ивашов отправи безкомпромисно обръщение към диктатора Владимир Путин във връзка с пълномащабната му война срещу Украйна. По време на предаване на живо с руския блогър Павел Иванов роденият през 1943 г. в днешен Киргизстан генерал-полковник, военен експерт и доктор на историческите науки Ивашов заяви: „Ти загуби. Не предвиди нищо. Нямаше достатъчно ум, за да осъзнаеш, че войната няма да бъде някаква лека операция - влизаш там, удряш някъде и това е, победа“.

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Оригиналната фраза беше „Ты же проиграл… У тебя извилины не было…“ – като „извилины“ означава мозъчни гънки, което се превежда като липса на ум или далновидност, а не като популярната английска парафраза „единствена мозъчна клетка“, прави превод турската платформа Clash Report. Два други източника датират отразяването на интервюто с Ивашов на 8–9 ноември 2026 г.

Призив за прекратяване на боевете

Ивашов призова за незабавно прекратяване на военните действия и връщане към преговорите, като изтъкна, че обещаната от Кремъл „лека военна операция“ е претърпяла пълен провал.

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Продължаването на войната, каза той, тласка Русия към тотална милитаризация и дълбока стагнация във всички сфери на гражданския живот - от икономиката и образованието до културата.

Той добави, че удължаването на военните действия унищожава бъдещето на страната в името на политическото оцеляване на един човек.

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Още преди войната той предупреди, че атака срещу Украйна ще значи заплаха за съществуването на Русия

Ивашов е председател на Всеруската офицерска асамблея и се е противопоставял на войната още преди тя да започне. През февруари 2022 г., седмици преди пълномащабната инвазия, той публично предупреди Кремъл, че атака срещу Украйна ще постави под заплаха самото съществуване на Русия.

Последната му остра критика идва в момент, когато дипломатическите преговори все още не са приключили. Норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре заяви след преки разговори с Путин, че все още няма признаци диктаторът да е готов за споразумение, докато германският канцлер Фридрих Мерц каза, че няма да се въздържи от разговори с Путин, ако стопанинът на Кремъл присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември.

Germany's Chancellor Merz: The German Chancellor will also have to speak with Putin at some point. Trump has invited Putin to the G20 meeting. If Putin is there, I will not shy away from an opportunity for a conversation. https://t.co/hzk0f894dj — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

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"През следващите няколко дни трябва да стане ясно дали Русия е наистина готова да преговаря. Не виждаме абсолютно никакъв съществен принос за започването на сериозни преговори. Ако това се промени, всички са готови да се ангажират много конструктивно. Но Русия досега не е показала такова желание", обяви междувременно германският външен министър Йохан Вадефул в навечерието на тристранната среща между Киев, Москва и Вашингтон в Абу Даби на 10-11 ноември. В нея участие потвърди и Франция, за да може Европа да има своя глас, но от Кремъл отхвърлиха подобно нещо - искат срещата да е изцяло тристранна.

German Foreign Minister Wadephul: It must become clear over the next few days whether Russia is genuinely prepared to negotiate. We see absolutely no substantial contribution toward getting serious negotiations underway. If that changes, everyone is prepared to engage very constructively. But Russia has not demonstrated that so far. — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

"Ако има желание за преговори, тогава Украйна е готова да се включи в тях. Освен това още веднъж ясно заявих, че мястото на Европа е на тази маса. Не може да има решение без Европа, а само с Европа. Това засяга интересите на Европа в областта на сигурността. Засяга бъдещето на Украйна в Европа", каза Вадефул.

German Foreign Minister Wadephul: If there is a willingness to negotiate, then Ukraine is ready to do so. I have also made it clear once again that Europe belongs at that table. There can be no solution without Europe, only with Europe. This concerns European security interests. It concerns Ukraine's future in Europe. — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

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