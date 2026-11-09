Иван Шишков: АПИ е натрупала задължения за над 700 млн. евро през 2024 и 2025 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) има натрупани задължения за над 700 милиона евро от 2024 г. и 2025 г., каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в Пазарджик. В доклада на Сметната палата от 2 ноември, обхващащ периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г., се посочва, че при одита на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2025 г. са направени счетоводни корекции за около 1,5 млрд. лева.

Те включват 1017 неодобрени сертификата за извършени дейности по текущ ремонт и поддържане за близо 1,2 млрд. лева, неосчетоводени индексации за 312,5 млн. лева и лихви за близо 6,2 млн. лева.

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Сметната палата уточнява, че с тези корекции не се пораждат нови задължения, а се осигурява счетоводното признаване на вече възникнали разходи и задължения, включително за дейности от предходни отчетни периоди, пише БТА.

По думите на Шишков това финансово наследство и липсата на готови проекти за основни ремонти са създали сериозни затруднения за нови възлагания през 2026 г. "Всички налични средства в бюджета за 2027 г. ще бъдат максимално оползотворени, за да се промени обликът на пътната мрежа в страната", увери министърът.

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В МРРБ са планирани реформи, насочени към преструктуриране на тол управлението и привличане на частни инвеститори чрез публично-частно партньорство за проектиране и изграждане на автомагистрали, с което държавата поставя основите на нов модел за управление на инфраструктурата.

В рамките на реформата се предвижда съкращаване на административния щат, както и пълно интегриране и синхронизиране на тол системата с МВР, КАТ и Министерството на транспорта, за да се постигнат реална ефективност и пълен контрол върху движението и приходите. „Когато обединяваме, правим една обща система, за да има много по-добро качество“, добави министърът.

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По думите му голяма реформа е също търсенето на публично-частно партньорство за строителството на магистрали, като целта е да бъдат изградени всички магистрали в страната.

Той отбеляза също, че подкрепата за общините остава ключов приоритет в бюджетите за 2026 и 2027 г. Според него финансовият ресурс е балансиран спрямо възможностите на държавата и се насочва пряко за подобряване на качеството на живот на гражданите във всички населени места. „Когато даваме пари на общините, ние не ги даваме на едни кметове“, подчерта Шишков.